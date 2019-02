Stand: 27.02.2019 13:10 Uhr

Zahl der Verkehrstoten nimmt wieder zu

Die Zahl der Verkehrstoten ist im vergangenen Jahr in Norddeutschland zum Teil deutlich angestiegen. Nach Angaben des Statistischen Bundesamtes kamen 2018 in Niedersachsen, Bremen, Hamburg, Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern insgesamt 666 Menschen auf den Straßen ums Leben - das sind 41 Personen beziehungsweise 6,6 Prozent mehr als im Vorjahr. Die meisten tödlich Verunglückten gab es in Niedersachsen, wo 425 Verkehrsteilnehmer starben, was einem Plus von 4,7 Prozent entspricht. 2017 war hier mit 405 Toten der niedrigste Wert seit Einführung der Unfallstatistik im Jahr 1953 registriert worden.

Starker Anstieg in Schleswig-Holstein

Den größten Anstieg registrierte das Statistische Bundesamt in Schleswig-Holstein, wo sich die Zahl der Unfalltoten um 21 Prozent von 100 auf 121 erhöhte. In Mecklenburg-Vorpommern starben mit 86 Personen sieben mehr als im Vorjahr (+8,9 Prozent), in Hamburg kamen 29 Menschen ums Leben (+3,6 Prozent). In Bremen dagegen gab es einen überraschend deutlich Rückgang von fast 54 Prozent. Nach 13 Getöteten 2017 starben hier im vergangenen Jahr sechs Verkehrsteilnehmer.

Risiko in Flächenstaaten größer

Je nach Bundesland ist das Risiko eines tödlichen Verkehrsunfalls sehr unterschiedlich: Während in Niedersachsen und Mecklenburg-Vorpommern 53 Menschen pro eine Million Einwohner ums Leben kamen, liegt der Wert in Schleswig-Holstein bei 44 Personen. Die Stadtstaaten Hamburg und Bremen verbuchten sogar "nur" 16 beziehungsweise neun Tote pro eine Million Einwohner.

Gutes Wetter führt zu vermehrten Biker-Unfällen

Hauptgrund für den Anstieg der Opferzahlen ist nach Einschätzung der Verkehrsunfallforschung der Medizinischen Hochschule Hannover (MHH) das langanhaltende außergewöhnlich gute Wetter im vergangenen Sommer. Dadurch seien deutlich mehr Motorradfahrer und E-Bikes auf den Straßen unterwegs gewesen, sagte ein Sprecher gegenüber dem NDR. Dies wird auch durch die aufgeschlüsselten Statistiken des Bundesamtes für Niedersachsen bestätigt. Demnach stieg die Zahl der tödlich verunglückten Motorradfahrer in den ersten elf Monaten des Jahres 2018 landesweit von 65 auf 79 und die der Radfahrer von 47 auf 55.

