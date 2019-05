Stand: 09.05.2019 14:02 Uhr

Von wegen Wonnemonat: Der Mai bleibt kühl

Von "Wonnemonat" kann derzeit keine Rede sein: Nach den sommerlichen Temperaturen um Ostern zeigt der Mai den Norddeutschen bislang die kalte Schulter. "Es geht kühl weiter, die Temperaturen liegen im Norden bei maximal 15 Grad", dämpft Dominik Jung vom Wetterdienst Q.met die Hoffnungen für die nächsten Tage. "Deutschland liegt in einem Kälteloch."

In den Nächten Bodenfrost, sonst kühl und sonnig

Sogar Bodenfrost ist in den kommenden Nächten noch möglich. Aber auch wenn es kühl bleibt, die Sonne lässt sich trotzdem blicken. "In Norddeutschland können wir am Sonnabend mit acht bis elf Sonnenstunden rechnen, am Sonntag sogar mit 14 Sonnenstunden", sagt Wetterexperte Jung.

An den Küsten wird es frisch

Frisch, aber trotzdem freundlich wird es an den Küsten. Wer am Wochenende ans Meer fährt, sollte daher besser Schal und Mütze einpacken. An der Nordsee scheint die Sonne bis zu elf Stunden, es bleibt überwiegend trocken. Bei frischem Wind fühlen sich die Temperaturen von zehn Grad aber wie sieben bis acht Grad an.

Vor allem an der Ostsee weht am Sonntag ein frischer Wind von bis zu 50 Kilometern pro Stunde, der die gefühlten Temperaturen deutlich sinken lässt. Doch auch dort bleibt das Wetter freundlich und trocken.

Sonnenschein am Hafengeburtstag

Der Hamburger Hafengeburtstag zumindest fällt auch in diesem Jahr nicht ins Wasser. Er wird laut Jung begleitet von "einem Mix aus Sonne und Wolken". Am Sonnabend soll es bis zu zehn Sonnenstunden geben. Mit 15 Grad im Schatten am Nachmittag lässt es sich im Freien gut aushalten. Am Sonntag soll die Sonne sogar bis zu zwölf Stunden scheinen.

Mehr Regen erhoffen sich hingegen die Landwirte. "Die Erde ist nach wie vor viel zu trocken, damit die Aussaat sich entwickeln kann", sagt Jung. Mit Niederschlag sei jedoch vor allem in Süddeutschland zu rechnen.

Temperaturen zu niedrig

"Insgesamt lagen die Temperaturen in den ersten acht Maitagen fast fünf Grad niedriger als im langjährigen Durchschnittswert", resümiert Jung. Seinen Angaben zufolge lag der Mittelwert in diesem Jahr bei 7,3 Grad, die von 1961 bis 1990 ermittelten Werte jedoch bei 12,2 Grad.

Der Mai geht kühl weiter - passend zu den Eisheiligen

"Leider sieht es so aus, als ob der Mai kühl weiter geht", meint Jung. Das Wetter ist aber nicht ungewöhnlich für diese Jahreszeit, schließlich stehen die Eisheiligen vor der Tür. Sie beginnen am 11. Mai mit Mamertus und enden am 15. Mai mit der Kalten Sophie. Die alte Bauernregel, dass erst danach die Temperaturen stabil würden, gelte heute aber nicht mehr, sagt Jung. Schließlich seien die Eisheiligen mit dem Wechsel zum gregorianischen Kalender auch um zehn Tage nach vorne gerutscht.

