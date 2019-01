Stand: 24.01.2019 17:28 Uhr

Frostiger Freitag birgt Glättegefahr

Auf eiskalt folgt nasskalt: Nach Temperaturen deutlich unter null Grad Celsius, aber weitgehender Trockenheit, muss sich Norddeutschland am Freitag auf Niederschlag und glatte Straßen einstellen. "Im Laufe des Tages ziehen vom Emsland und der Nordsee her Schneeschauer Richtung Osten, westlich der Weser geht es schnell in Regen über", blickt Dennis Brüning von der MeteoGroup im Gespräch mit NDR.de voraus.

Trocken von Ostniedersachsen bis zur Ostsee

Die Schneefälle sollen gegen Nachmittag die Regionen Kiel, Hamburg und Hannover erreichen. Dort könne die Schneedecke örtlich bis zu vier Zentimeter dick werden. Die entscheidende Rolle dafür spielt die kontinuierliche Kälte der vergangenen Tage. "Weil der Boden durchgefroren ist, wird der Schnee erst mal liegen bleiben", erklärt der Meteorologe. Deshalb sollten sich die Verkehrsteilnehmer in Acht nehmen - vor allem ungefähr im Dreieck zwischen Jadebusen, Bremen und Wiehengebirge. "Dort wird es die Gefahr von gefrierendem Regen geben", betont Brüning. Weniger problematisch stelle sich die Wetterlage von Ostniedersachsen bis zur Ostsee dar, wo es weitgehend trocken bleiben soll.

Am Wochenende deutliche Plusgrade erwartet

Auch in den Nächten zu Sonnabend und Sonntag sollen Temperaturen im Minusbereich herrschen, weshalb dann ebenfalls noch mit Glätte zu rechnen ist, wie Brüning ausführt. Weitgehend eisfrei, trotz Niederschlags, gestalte sich dagegen der Sonnabend tagsüber, "denn da erreichen die Temperaturen teils deutliche Plusgrade". Niedersachsen stehen mit bis zu sechs Grad Celsius die norddeutschen Top-Temperaturen des Tages in Aussicht. Am Sonntag werde dann vor allem in Vorpommern ein weiteres Tief für Schneefälle und Regen sorgen.

Schlechte Nachrichten für Ausflügler

Wer angesichts von zu erwartendem Neuschnee und frei verfügbarer Zeit zum Beispiel über einen Wintersport-Ausflug in den Harz nachdenkt, den muss Brüning enttäuschen: "Am Sonnabend wird's dort Regen geben, und auch der Sonntag wird wohl kein schöner Ausflugstag, sondern eher trüb und neblig." Noch dringender rät der Meteorologe davon ab, es mit Schlittschuhlaufen zu versuchen: "Die Eisschicht auf Seen, Teichen und Tümpeln wird im Regelfall nicht dick genug sein, dafür war die Frostperiode schlicht nicht lang genug."

Ab Montag wird's wieder kalt

Für die kommende Woche kündigt der Wetter-Experte eine neuerliche Kältewelle an. "Nach der Milderung am Wochenende werden die Temperaturen definitiv wieder runtergehen - nur, ob es so kalt wird wie aktuell, ist fraglich." In einer anderen Sachen hingegen ist sich Brüning sicher: "Vor Mitte nächster Woche wird es kein gutes, sprich sonniges Wetter geben."

