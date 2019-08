Stand: 28.08.2019 23:19 Uhr

Wieder heftige Gewitter - Feuerwehren im Dauereinsatz

Am Mittwoch sind erneut schwere Gewitter über den Norden gezogen. In Teilen Niedersachsens und Mecklenburg-Vorpommerns gingen Starkregen und Hagel nieder, begleitet von Sturmböen um die 85 Stundenkilometer. Den Einsatzkräften machten vor allem nicht abfließende Wassermassen zu schaffen. In Schwerin, wo der Deutsche Wetterdienst (DWD) vor extremem Unwetter gewarnt hatte, war die Feuerwehr am Abend im Dauereinsatz. Straßen wurden überflutet, Keller liefen voll, aus Gullydeckeln sprudelte das Wasser. In vielen Gebäuden stand das Wasser kniehoch. Wie die Polizei in Schwerin mitteilte, war das Telefon der Feuerwehr überlastet. Es kam zu erheblichen Verkehrsbehinderungen. In Laage im Landkreis Rostock schlug ein Blitz in ein Einfamilienhaus ein. Der Dachstuhl geriet in Brand. Die Rostocker Feuerwehr zählte bis zum späten Abend 44 Einsätze. Es habe keine Verletzten gegeben.

Auch in Niedersachsen herrschte örtlich "Land unter". In Delmenhorst und Umgebung rückte die Feuerwehr zu mehr als hundert Einsätzen aus, um vollgelaufene Keller leerzupumpen oder Straßen wieder befahrbar zu machen. Auch in Bremen standen nach Angaben der Polizei einige Keller unter Wasser.

Aktuell gilt noch eine Warnung vor schweren Gewittern für einige Kreise in Mecklenburg-Vorpommern. Für Vorpommern besteht laut DWD bis Donnerstagmorgen Unwettergefahr.

Überschwemmung nach Starkregen in Schwerin Nordmagazin - 28.08.2019 22:45 Uhr Ein kräftiger Gewitterschauer mit Hagel hat in Schwerin für einen Dauereinsatz der Feuerwehren gesorgt. In der Innenstadt standen Straßen unter Wasser, aus Gullydeckeln sprudelte das Wasser.







Unfall, vollgelaufene Keller, umgestürzte Bäume

Schon am Dienstag waren über mehrere norddeutsche Regionen Unwetter hinweggezogen. In Schleswig-Holstein kam es infolge eines Platzregens zu einem schweren Unfall auf der Autobahn 7 bei Neumünster mit drei Verletzten. In Hamburg mussten die Einsatzkräfte am Dienstag Schäden durch Hagel, Starkregen und heftigen Wind beseitigen. Wie die Feuerwehr mitteilte, gingen so viele Notrufe ein, dass für rund 300 Einsätze sämtliche verfügbaren Reservekräfte mobilisiert werden mussten.

Videos 01:35 NDR//Aktuell Starke Regenfälle führen zu Überschwemmungen NDR//Aktuell Heftige Wolkenbrüche sorgten am Dienstagabend insbesondere in Mecklenburg-Vorpommern und Hamburg vielerorts für überschwemmte Straßen und zahlreiche Feuerwehreinsätze.

In Rostock überschwemmte Starkregen mehrere Straßen. Nach Angaben der Feuerwehr liefen mehrere Keller voll Wasser. Bäume kippten um, Äste brachen ab. Die Feuerwehr rückte zu mehr als 200 Einsätzen im Landkreis Rostock aus, wie NDR 1 Radio MV berichtete. In Bentwisch stürzte ein Lkw-Anhänger auf die Seite. Verletzt wurde niemand. Zwischen Heiligendamm und Kühlungsborn fiel ein Baum auf das Gleis der historischen Bäderbahn "Molli". Auch dort wurde niemand verletzt.

Überschwemmte Straßen und Häuser im Norden





















Am Donnerstag leichte Abkühlung

Am Donnerstag wird es zunächst kühler und bewölkt, später kommt auch mal die Sonne durch. Kräftige Schauer und Gewitter sind weiter möglich, vor allem am Vormittag. Die Werte steigen auf maximal 22 bis 30 Grad. Für Freitag rechnen Meteorologen wieder mit meist freundlichem und trockenem Wetter. Die Höchstwerte liegen dann bei 21 bis 28 Grad. Am Sonnabend gibt es nochmal viel Sonne und Temperaturen von 24 bis 32 Grad. Der Sonntag wird dann wolkiger und in den meisten Regionen Norddeutschlands kühler.

