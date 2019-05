Stand: 31.05.2019 12:32 Uhr

Der Norden nimmt Kurs auf 30 Grad

Das Vatertagswetter ist für viele norddeutsche Bollerwagenpiloten vielfach eher feucht als fröhlich gewesen. Doch zu seinem meteorologischen Beginn am 1. Juni legt der Sommer eine Punktlandung hin: "Das Wochenende wird sommerlich und schwül-warm", sagte Carsten Raymund vom Wetterdienst meteogroup am Freitag im Gespräch mit NDR.de. Tag für Tag nähern wir uns den "magischen" 30 Grad. Heute liegt die Höchsttemperatur im Binnenland bei 21 bis 23 Grad, auf den Nordseeinseln werden es maximal 20, an der Ostsee 17 bis 21 Grad, gelegentlich gibt es vor allem nördlich der Elbe noch Schauer.

Es wird heiß im Norden NDR//Aktuell - 31.05.2019 14:00 Uhr Der Norden kann sich auf ein sommerliches Wochenende freuen: Schon am Sonnabend steigen die Temperaturen stellenweise auf 26 Grad, am Sonntag wird es sogar bis zu 31 Grad heiß.







0 bei 0 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Acht Stunden Sonnenschein am Sonnabend

"Am Sonnabend erwartet uns dann ein Mix aus Sonne und Wolken", sagte Wetterexperte Raymund. Im Durchschnitt dürfen wir uns auf rund acht Sonnenstunden freuen - insbesondere in der ersten Tageshälfte wird es sonnig. Bei den Temperaturen gibt es ein klares Süd-Nord-Gefälle. Am wärmsten wird es in Südniedersachsen mit 26 Grad Celsius, in Hamburg wird es 22 bis 24 Grad warm, am kühlsten im Norden Schleswig-Holsteins mit 18 Grad.

Weitere Informationen Wie wird das Wetter im Norden? Hier finden Sie das aktuelle Wetter und die Vorhersage für ganz Norddeutschland. mehr

Passend zum Sommerwetter starten die ersten Hamburger Freibäder am Sonnabend in die Saison. Die Schwimmbäder Bondenwald, Billstedt, das Kaifu-Freibad und das Naturbad Stadtparksee werden öffnen, wie der Betreiber Bäderland mitteilte.

Sonntag wohl bislang wärmster Tag des Jahres

Am Sonntag wird es dann allerhöchste Zeit, den Staub von den Flip-Flops zu pusten: 12 bis 13 Stunden lang werde die Sonne scheinen, sagte meteogroup-Experte Raymund - und zwar flächendeckend in ganz Norddeutschland. Somit habe die Sonne mehr Zeit, die Luft zu erwärmen. "Erstmals in diesem Jahr wird voraussichtlich die 30-Grad-Marke geknackt", sagte der Wetterexperte. Die besten Chancen dafür gibt es im Landesinneren, an den Küsten wird es wie so oft ein paar Grad kühler: an der Nordsee maximal 24 bis 25 Grad, an der Ostsee 22 bis 23 Grad.

Montag und Dienstag kühler, Schauer möglich

Zum Wochenstart schiebt sich am Montag ein Wolkenband von Nordwesten in Richtung Südosten und bringt Schauer. "Alle kriegen ein wenig ab, aber das wird kein Weltuntergang", erklärte Raymund. Dadurch kühle es sich auch wieder ab, die Höchsttemperaturen lägen um 25 Grad. Dennoch dürfte die Sonne wieder bis zu acht Stunden lang scheinen. Der Trend zur Abkühlung hält am Dienstag an, auch Regen wird es hier und da wieder geben.

Planschen, baden, schwimmen - aber sicher



























Weitere Informationen Sonnenschutz: Worauf es wirklich ankommt Jeder Aufenthalt in der Sonne füllt unser begrenztes "Sonnenkonto". Ist es voll, steigt die Hautkrebs-Gefahr. Sonnencreme schützt uns - wenn sie richtig genutzt wird. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR//Aktuell | 31.05.2019 | 14:00 Uhr