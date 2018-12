Stand: 31.12.2018 06:23 Uhr

Wetter im Norden spielt an Silvester mäßig mit

Die Sicht aufs Silvester-Feuerwerk dürfte überall im Norden gegeben sein, denn die Wolken in Norddeutschland werden hoch genug hängen, sodass nicht mit Nebel gerechnet werden muss. Allerdings gibt es kaum Auflockerungen, dazu muss mit Sprühregen gerechnet werden. "Wirklich angenehm wird es nicht sein, im Freien herumzustehen", beschreibt Dominik Jung vom Hamburger Institut für Klima- und Wetterkommunikation das erwartete Silvester-Wetter.

Links Prognose: Wie wird das Wetter? Hier finden Sie das aktuelle Wetter und die Vorhersage für ganz Norddeutschland. mehr

Windböen: Vorsicht beim Böllern

Die Temperaturen werden tagsüber bei bis zu zehn und in der Silvesternacht bei fünf bis sieben Grad liegen, sodass zumindest keine Eisglätte zu erwarten ist. Vor allem in der zweiten Nachthälfte frischt der Wind deutlich auf und bringt Böen bis 50 km/h. "Beim Böllern ist also Vorsicht geboten, vor allem, je näher man der Küste kommt", warnt Jung. Der Wind hat aber auch sein Gutes, denn je mehr Bewegung in der Luft ist, desto schneller werden die erwarteten höheren Feinstaub-Werte durchs Silvester-Feuerwerk wieder abgebaut.

Zum Jahresanfang "grau, trüb und lustlos"

Das neue Jahr startet dann, wie das alte aufgehört hat: "Grau, trüb und lustlos", beschreibt Jung das Wetter zum Jahreswechsel. Im gesamten Norden soll es am Dienstag leichten Regen geben, ehe es am Mittwoch dann zumindest für einen Tag flächendeckend auflockert.

Dieses Thema im Programm: NDR Info | Aktuell | 30.12.2018 | 12:00 Uhr