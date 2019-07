Stand: 11.07.2019 17:42 Uhr

Wetter im Norden: Warten auf stabiles Hoch

Das Sommerwetter im Norden bleibt weiter wechselhaft. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hatte am Donnerstag eine Unwetterwarnung für das südliche Emsland herausgegeben. Diese wurde inzwischen wieder aufgehoben. Schauerartiger Regen, Gewitter und unbeständiges Wetter sind aber weiterhin vorhergesagt. "Das Tief wird am Donnerstag und Freitag alle Nord-Bundesländer betreffen. Von der Ems her wird es weiter Richtung Osten schwenken", sagt Meteorologin Julia Schmidt vom DWD. Urlauber an der Nordsee müssen sich zudem etwas wärmer anziehen - dort erreichen die Temperaturen laut Wettervorhersage nur etwa 18 Grad.

So wird das Wetter am Wochenende NDR//Aktuell - 11.07.2019 14:00 Uhr Bis zum Wochenende ziehen noch viele Regenwolken über Norddeutschland, die zum Teil Gewitter mitbringen. Im Laufe des Sonnabends kommt wieder häufiger die Sonne raus.







5 bei 1 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Sonnige Lichtblicke am Wochenende

Am Wochenende zeigt sich vereinzelt wieder die Sonne. Insbesondere Ostseeurlauber in Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern dürfen sich auf ein paar freundliche Abschnitte freuen: "Am Sonnabend wird es vom Norden her etwas ruhiger und die Sonne wechselt sich mit Wolken ab. Das werden die Schleswig-Holsteiner zuerst merken", so Schmidt. Im Binnenland kann es aber auch am Sonnabend noch zu Schauern und Gewittern kommen. Am Sonntag ist das Niederschlagsrisiko eher gering - es bleibt wechselnd bewölkt.

Warten auf ein stabiles Hoch

Die kommende Woche startet laut DWD von den Temperaturen her relativ kühl mit etwa 19 Grad in der Emsregion und 21 Grad in Vorpommern. Am Dienstag zeichnet sich ein Anstieg der Temperaturen ab, Niederschläge und Schauer werden aber auch weiterhin vorkommen: "Es kann sein, dass am Dienstag die Temperaturen in Niedersachsen auf 24 Grad klettern und dass im Ostseebereich die Sonne vermehrt rauskommt", sagt Schmidt. Ob der Trend so bleibt, ist fraglich - eine stabile Hochdrucklage ist derzeit nicht in Sicht.

Verwöhnt vom vergangenen Jahr

Laut Schmidt ist dieses wechselhafte Wetter mit gemäßigten Temperaturen typisch für die norddeutschen Breitengrade: "Das vergangene Jahr war außergewöhnlich heiß. Auch bei der Hitzewelle, die uns im Juni erreicht hat, haben die Faktoren sehr günstig mitgespielt. Man gewöhnt sich schnell an das mediterrane Klima, aber normal ist das nicht." Momentan erreicht uns die Luft wieder aus den nördlichen Gefilden und nicht - wie im Juni - aus Nordafrika.

Weitere Informationen Prognose: Wie wird das Wetter? Hier finden Sie das aktuelle Wetter und die Vorhersage für ganz Norddeutschland. mehr

Entspannung für die Natur

Nach den hohen Temperaturen im Juni war die Gefahr von Grasland- und Waldbränden stark gestiegen. Der DWD ruft für viele Regionen in Norddeutschland aktuell die Waldbrand-Warnstufe 2 bis 3 aus. "Der großflächige Regen wird die Lage der Trockenheit vielleicht etwas entspannen. Aber die Böden sind so tiefgreifend ausgetrocknet, dass wir noch nicht wissen, ob es langanhaltend reicht", so Schmidt.

Dieses Thema im Programm: NDR//Aktuell | 11.07.2019 | 14:00 Uhr