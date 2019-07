Stand: 23.07.2019 13:48 Uhr

Wetter im Norden: Heiße Tage, tropische Nächte

Pünktlich zum Beginn der Hundstage ist es heiß in Norddeutschland. Wetterexperten schließen nicht aus, dass im südwestlichen Niedersachsen der Allzeit-Hitze-Rekord gebrochen wird. "Am Donnerstag können die Temperaturen dort bis zu 39 Grad erreichen", prognostiziert Denny Karran vom Deutschen Wetterdienst (DWD). Die bislang höchste Temperatur in Niedersachsen seit Beginn der Wetteraufzeichnungen vor etwa 70 Jahren wurde am 9. August 1992 in der Lüneburger Heide in Bergen und Faßberg gemessen - sie lag bei 38,6 Grad.

Plöger: Der Klimawandel bringt Hitzewellen NDR Info - Aktuell - 23.07.2019 07:20 Uhr Autor/in: Sperling, Andreas Eine neue Hitzewelle ist im Anmarsch - mit Temperaturen von bis zu 40 Grad. ARD-Wetterexperte Sven Plöger erläutert im Interview, wo es in Norddeutschland am wärmsten wird.







"In der Hamburger City könnte sich die Hitze kurzzeitig über 37 Grad stauen und damit den Hitzerekord von 2003 toppen", sagt Dominik Jung vom Wetterdienst Q.met. Der wurde während der Fußball-WM am 20. Juli 2006 - allerdings auf freiem Feld - im Stadtteil Fuhlsbüttel gemessen und betrug 36,9 Grad.

Experten erwarten tropische Nächte

Bereits heute erwartet die Menschen ein nahezu wolkenloser Himmel und Temperaturen bis knapp an die 30-Grad-Marke. Am Donnerstag steht dann der Hitzehöhepunkt mit Temperaturen bis zu 39 Grad und tropischen Nächten mit über 20 Grad an. Vorsorglich gab der DWD sogar schon eine Hitzewarnung unter anderem auch für Niedersachsen heraus.

Die Bedeutung der Hundstage Sommerliche Hitzeperioden werden im allgemeinen Sprachgebrauch heute oft Hundstage genannt. Deutsche Kalender nennen konkret aber meist den Zeitraum vom 23. Juli bis zum 23. August. Mit Vierbeinern haben die Hundstage allerdings nur indirekt zu tun: Ihren Namen verdankt die sommerliche Hitzewelle dem Erscheinen des "Hundssterns" Sirius am Morgenhimmel. Dass der hellste Stern im Sternbild Großer Hund im Morgengrauen aufgeht, brachten die alten Griechen mit der sommerlichen Hitze in Verbindung.

Urlauber an Nord- und Ostseeküste haben es vergleichsweise frisch - hier erwarten die Meteorologen Temperaturen unter 30 Grad. Grund für die Hitzewelle ist "Yvonne" - ein Hoch, das heiße und trockene Luft aus der Sahara nach Norden treibt.

Auch am Wochenende soll es sommerlich und heiß bleiben - die Temperaturen schwanken zwischen 28 und 30 Grad. "Das Schauer- und Gewitterrisiko ist bislang gering", prognostiziert Wetterexperte Jung. Zu Beginn der neuen Woche erwarten die Wetterdienste wahrscheinlich wieder Spitzenwerte um die 30 Grad.

Höchsttemperaturen am Nachmittag

Alte Menschen und Kinder sind nach Angaben des niedersächsischen Gesundheitsministeriums durch die Hitzewelle besonders gefährdet. "Warnzeichen wie Kreislaufbeschwerden, Muskelkrämpfe, Bauchkrämpfe, Erschöpfungs- oder Schwächegefühl sollten unbedingt ernst genommen werden." Denn Hitzschlag oder Sonnenstich könnten lebensgefährlich sein. Wetterexperten raten dazu, sich nicht der prallen Mittagssonne auszusetzen. "Zwischen 11 und 15 Uhr ist die UV-Einstrahlung am höchsten. Dann sollte man unbedingt einen starken Sonnenschutzfaktor benutzen und einen Hut tragen", sagt Jung. Die Temperaturen hingegen seien dann noch nicht auf dem Höchststand - den erreichen sie erst zwischen 17 und 17.30 Uhr.

Waldbrandgefahr steigt

Aufgrund der Hitze nimmt in allen nördlichen Bundesländern die Waldbrandgefahr zu, besonders gefährdet sind laut DWD Südwest-Niedersachsen und Teile von Mecklenburg-Vorpommern. Am Donnerstag und Freitag steigt dort die Gefährdungsstufe auf 4 bis 5.

Das Wetter: Der Sommer kommt wieder NDR//Aktuell - 22.07.2019 14:00 Uhr Der Sommer kehrt zurück - und das mit Wucht: Von Dienstag an soll es warm werden mit Temperaturen um die 30 Grad. Später in der Woche könnten die Werte auf bis zu 38 Grad steigen.







