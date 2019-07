Stand: 26.07.2019 08:08 Uhr

Wetter im Norden: Durchatmen nach der Gluthitze

42 Grad und mehr - das Wetter im Norden hat am Donnerstag Schlagzeilen gemacht. Mit 42,6 Grad wurde in Lingen im Emsland der Allzeit-Hitzerekord in Deutschland in ungeahnte Höhen geschraubt. Nach dem historischen Hitzetag werden heute erträglichere Temperaturen erwartet. Zwar bleibt es weiter hochsommerlich warm, doch mit "nur" noch bis zu 35 Grad in Hannover und um die 25 Grad an den Küsten ist im Vergleich zum Donnerstag beinahe schon ein Temperatursturz zu verzeichnen. Eine Hitze-Warnung des Deutschen Wetterdienstes (DWD) gilt derzeit nur noch im westlichen und südlichen Teil Niedersachsens sowie in Bremen.

Lingen knackt mit 42,6 Grad deutschen Hitzerekord Hallo Niedersachsen - 25.07.2019 19:30 Uhr Erstmals seit Aufzeichnung der Temperaturmessungen in Deutschland hat das Thermometer mehr als 42 Grad angezeigt. Lingen im Emsland war der heißeste Ort bundesweit.







Messstation Lingen: Innerstädtisch und in einer Senke

Erstmals seit Beginn der Wetteraufzeichnungen war am Donnerstag in Deutschland eine Temperatur von über 42 Grad Celsius gemessen worden: Aus Lingen meldete der DWD am Nachmittag in kurzen Abständen immer neue Höchstwerte, bis um 17 Uhr 42,6 Grad erreicht waren - ein vorläufiger Wert, wie der Wetterdienst betonte. Dass ausgerechnet im norddeutschen Lingen deutschlandweit die höchste Temperatur erfasst wurde, hängt auch mit der besonderen Lage der Messstation dort zusammen - mitten in der Stadt, nur 22 Meter über dem Meeresspiegel und zudem noch in einer Senke, was Hitzestaus begünstigen kann.

Keine weiteren Rekorde im Norden

Bis zur aktuellen Hitzewelle hatte der Höchstwert in Norddeutschland bei 38,7 Grad gelegen, gemessen am 9. August 1992 in Teterow in Mecklenburg-Vorpommern. Dort blieb es am Donnerstag vergleichsweise kühl. Mit 34,9 Grad in Pritzier (Landkreis Ludwigslust-Parchim) wurde der landesweit höchste Wert gemessen, wie Uwe Ulbrich vom NDR Wetterstudio auf Hiddensee mitteilte. In Hamburg stiegen die Temperaturen auf knapp über 35 Grad, in Schleswig-Holstein lagen die Temperaturen am Nachmittag zwischen 35,4 Grad in Itzehoe und 33,1 Grad im Nordseebad St. Peter-Ording.

Videos 06:58 NDR//Aktuell Latif: "Heiße Tage nehmen immer weiter zu" NDR//Aktuell Die Tage mit Temperaturen über 30 Grad nehmen immer weiter zu. Warum das so besorgniserregend ist, erklärt Klimaforscher Mojib Latif im Interview.

Am Wochenende steigt das Gewitterrisiko

Ursache der hohen Temperaturen ist "Yvonne" - ein Hoch, das heiße und trockene Luft aus der Sahara nach Norden treibt. Doch dieses Hoch wird nun langsam von einem Tief verdrängt, das sich von Westen nähert. Zwar sollen die Höchsttemperaturen im Norden am Wochenende immer noch bei Werten zwischen 24 und 32 Grad liegen, doch die Schauer- und Gewitterneigung nimmt zu. Laut DWD besteht für Sonntag wieder Unwettergefahr in Teilen des Nordens.

Waldbrandgefahr und Blaualgen-Belastung steigen

Aufgrund der Hitze nimmt in allen nördlichen Bundesländern die Waldbrandgefahr zu, besonders gefährdet sind laut DWD Südwest-Niedersachsen und Teile von Mecklenburg-Vorpommern. Die Gefährdungsstufe liegt fast überall im Norden bei 4 oder 5. In vielen Gewässern wie der Alster in Hamburg steigt zudem die Belastung mit Blaualgen. Die Cyanobakterien können ab einer bestimmten Konzentration Hautreizungen, Übelkeit oder Schwindel hervorrufen. Weil an heißen Tagen deutlich mehr Trinkwasser verbraucht wird, riefen einige Versorger an der Ostseeküste dazu auf, sparsam mit dem Verbrauch zu sein.

Plöger: Der Klimawandel bringt Hitzewellen NDR Info - Aktuell - 23.07.2019 07:20 Uhr Autor/in: Sperling, Andreas Eine neue Hitzewelle ist im Anmarsch - mit Temperaturen von bis zu 40 Grad. ARD-Wetterexperte Sven Plöger erläutert im Interview, wo es in Norddeutschland am wärmsten wird.







