Wetter im Norden: "Die Wolken werden wärmer"

Für alle Urlauber in Norddeutschland haben die Meteorologen eine Botschaft: Durchhalten, denn es wird besser! Oder, wie es Dominik Jung vom Wetterdienst Qmet ausdrückt: "Die Wolken werden wärmer." Ein stabiles Hoch über dem Norden ist zwar nach wie vor nicht in Sicht, auch in den kommenden Tagen sind immer wieder Schauer möglich, aber es wird deutlich sommerlicher als zuletzt. "Die Temperaturen steigen diese Woche langsam an in Richtung 25 Grad", sagte Stefan Zimmer vom Deutschen Wetterdienst (DWD) am Dienstag NDR.de.

Kaum Sonne: Sommer bleibt weiter im Sparmodus NDR//Aktuell - 16.07.2019 14:00 Uhr Viele Wolken, teilweise Regen und nur vereinzelte Sonnenstrahlen: Das Wetter gibt derzeit eher einen Vorgeschmack auf den Herbst. Aber die Temperaturen steigen langsam wieder.







Feuchte Luft wird verdrängt

Berichte von Urlaubern auf den Ostfriesischen Inseln, die ihre Winterjacken vermissten, stufte Zimmer als "etwas übertrieben" ein. Aber dass die gefühlte Temperatur am Dienstag zumindest bei einer steifen Brise an der Nordsee im Keller war, konnte er gut nachvollziehen. "Im Moment ist noch sehr viel Feuchtigkeit in der Luft, und es fällt immer wieder Sprühregen, aber ab Mittwoch wird es überall Auflockerungen und weniger Bewölkung geben."

Warme Luft aus Südeuropa

Hoch "Xandra" klemmt momentan zwischen den britischen Inseln und der deutschen Küste. Das Problem: Der Norden liegt an der Vorderseite des Hochs, damit strömt wolkenreiche und noch kühle Luft zu uns. "Einheizen könnte uns nur die Sonne, aber die verschwindet häufig zwischen den Wolken", sagte Jung. Am Donnerstag soll der Wind, der die vergangenen Tage stabil aus West-Nordwest wehte, auf Süd drehen und warme Luft aus Südeuropa in den Norden wehen. Am Donnerstag und Freitag steigen die Temperaturen auf knapp 20 Grad an den Küsten und 25 bis 27 Grad im Binnenland. Nach einem wahrscheinlich gewittrigen Freitag ziehen die Temperaturen am Wochenende noch einmal an. Die meiste Wärme bekommt mit bis zu 29 Grad das südliche Niedersachsen ab.

Der Juli ist noch zu retten

Momentan stuft Jung den Juli als deutlich zu kühl ein. "Wir haben in Hamburg momentan eine Abweichung von 1,5 Grad vom langjährigen klimatologischen Mittel." In der Endabrechnung könnte der Juli noch etwas besser abschneiden. Für die kommende Woche sind die Wettermodelle zwar noch uneins, aber der Trend geht zu mehr Sommer: "In der letzten Juli-Woche könnte es tatsächlich noch ein paar sonnige Tage am Stück geben", sagte Jung, mit Temperaturen, die zumindest im südlichen Niedersachsen wohl 30 Grad erreichen werden. An den Küsten steigen dann die Chancen, auch mal im Strandkorb zu sitzen, ohne sich Gedanken über Mütze, Schal und Winterjacke zu machen.

