Stand: 11.03.2019 07:44 Uhr

Weiter Zugausfälle nach Sturmtief "Eberhard"

Bahnfahrer im Norden müssen auch heute noch Geduld mitbringen. Es könne weiter zu Verspätungen und Zugausfällen kommen, sagte eine Bahnsprecherin am Morgen. "Die Lage hat sich aber deutlich entspannt." Reisende sollten sich vorab informieren, ob ihr Zug wie angekündigt fahre. Besonders Langstreckenverbindungen von Süden nach Norden könnten noch vereinzelt ausfallen. Wie viele Verbindungen aktuell betroffen sind, sei unklar. Wegen des Sturmtiefs "Eberhard" hatte die Deutsche Bahn gestern den Fernverkehr in Nordrhein-Westfalen vorübergehend eingestellt. Davon waren auch Verbindungen über Hannover, Osnabrück und Hamburg betroffen. Wie die Bahn mitteilte, waren Mitarbeiter die ganze Nacht über im Einsatz, um Bäume von den Gleisen zu holen und Oberleitungen zu reparieren. Am Morgen erkundeten Bahnmitarbeiter laut der Sprecherin noch auf vielen Strecken die Lage.

300 Reisende am Bahnhof Osnabrück gestrandet

Für gestern und heute gültige Fahrkarten behalten Bahn-Angaben zufolge ihre Gültigkeit und können entweder kostenfrei storniert oder bis eine Woche nach Störungsende genutzt werden. Die Zugbindung wurde aufgehoben. Weil der Zugverkehr in Nordrhein-Westfalen gestern vorübergehend eingestellt worden war, waren zahlreiche Reisende auf Bahnhöfen gestrandet. Am Hauptbahnhof Osnabrück kümmerten sich die Johanniter in der Nacht um rund 300 Fahrgäste. Die Bahn stellte einen Aufenthaltszug bereit. Inzwischen hat sich der Bahnverkehr in Osnabrück wieder weitgehend normalisiert, nur einzelne Züge fallen noch aus. Auch Regionalbahnen waren vom Sturm betroffen, darunter die Nordwestbahn. Aktuell ist die Strecke zwischen Göttingen und Bodenfelde nach Angaben der Bahngesellschaft wegen eines umgestürzten Baumes noch gesperrt. Alle anderen Verbindungen verkehrten wieder, seien aber teilweise mit Verspätungen unterwegs.

Glättegefahr im Norden

Neben den Störungen im Bahnverkehr sorgte das Sturmtief auch im Straßenverkehr für Behinderungen. Heute Morgen müssen Autofahrer noch mit glatten Straßen rechnen. Gestern kam auf der A1 bei Osnabrück ein 52-Jähriger mit seinem Auto ins Schlingern und verursachte einen schweren Unfall mit sieben Verletzten. In Göttingen und Goslar sorgte der Sturm für zahlreiche umgeknickte Äste und Bäume, Bauzäune und ein Dixie-Klo wehten weg, Dachziegel fielen herunter. Die Polizei musste mehr als 200 Mal ausrücken. 20 Kreis- und Bundesstraßen sind noch immer gesperrt. Auch rund um Elvershausen und Eschershausen wurden gesperrte Kreis- und Landesstraßen gemeldet, weil Bäume umgestürzt waren. Den ganzen Tag über sind in ganz Norddeutschland gelegentliche Schnee- oder Graupelschauer möglich - bei Höchstwerten von 6 Grad.

"Eberhard" fegte über Südniedersachsen

Der Sturm "Eberhard" wütete gestern vor allem im Süden und Westen Deutschlands, während im Norden nur über Südniedersachsen orkanartigen Böen mit Windstärke 12 fegten. Eine Unwetterwarnung des DWD galt für den Süden der Landkreise Osnabrück, Hameln-Pyrmont und Hildesheim sowie für die kompletten Landkreise Holzminden, Goslar und Northeim.

