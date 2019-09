Stand: 23.09.2019 11:20 Uhr

Eintägiger Warnstreik in Postbank-Filialen

In einigen Regionen Norddeutschlands müssen Kunden der Postbank heute mit geschlossenen Filialen oder längeren Wartezeiten rechnen. Die Gewerkschaft ver.di hat zu einem Warnstreik aufgerufen. Rund 85 Zweigstellen in Mecklenburg-Vorpommern, Hamburg und Schleswig-Holstein sollen einen Tag lang bestreikt werden. Allein in Hamburg seien 28 Filialen betroffen. Hintergrund sind die abgebrochenen Tarifverhandlungen.

Ver.di: Viele Filialen geschlossen

Nach Gewerkschaftsangaben kann es zu erheblichen Beeinträchtigungen für Postbank-Kunden kommen. "Viele Filialen werden am Montag nicht geöffnet haben, und wenn, dann mit stark verringertem Personaleinsatz", sagte Gewerkschaftssekretärin Alexandra Luerssen. In Hamburg sollte es zudem am Vormittag einen Streikmarsch geben.

Gewerkschaft will um sieben Prozent höhere Gehälter

Derzeit laufen Verhandlungen für bundesweit rund 12.000 Beschäftigte der Postbank und anderer Tochterunternehmen der Deutschen Bank. Ver.di fordert unter anderem sieben Prozent mehr Gehalt, mindestens aber 200 Euro - bei zwölfmonatiger Laufzeit. Die Beschäftigten sollen dabei wählen können, ob sie mehr Geld oder mehr Freizeit erhalten möchten. Des Weiteren fordert ver.di eine Erhöhung der Ausbildungsvergütung um 100 Euro. Das vorerst letzte Angebot der Arbeitgeberseite sei für die Gewerkschaft inakzeptabel gewesen und hätte nicht einmal die Teuerungsrate ausgeglichen, teilte ver.di mit.

Die Arbeitgeber sollen nach Gewerkschaftsangaben vorgeschlagen haben, die Gehälter der Beschäftigten ab 1. April 2020 um 1,7 Prozent erhöht werden, ab 1. Juli 2021 um 1,0 Prozent und ab 1. Februar 2022 um weitere 1,0 Prozent.

