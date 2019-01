Stand: 14.01.2019 13:58 Uhr

Warnstreik trifft auch Flughäfen im Norden

Der geplante Warnstreik beim Sicherheitspersonal der Flughäfen am morgigen Dienstag trifft auch Fluggäste im Norden: Allein in Hamburg werde am Dienstag jeder zweite Flug ausfallen, berichtete NDR 90,3. Zu Ausfällen und Verspätungen kann es auch auf den Flughäfen Hannover und Bremen kommen. Der 24-stündige Ausstand soll in der Nacht von Montag auf Dienstag um Mitternacht beginnen. Auch an den Flughäfen Frankfurt am Main, Leipzig/Halle, Dresden, Erfurt und München kündigte ver.di für Dienstag ganztägige Warnstreiks an.

Gewerkschaft will Druck erhöhen

"Uns liegt immer noch kein verhandlungsfähiges Angebot der Arbeitgeberseite vor. Also müssen wir den Druck erhöhen, damit endlich etwas passiert", teilte Verhandlungsführer Peter Bremme von ver.di Hamburg mit. "Sicherheit beim Fliegen ist allen Menschen wichtig. Wer dafür sorgt, sollte für diese verantwortungsvolle und schwierige Arbeit auch fair bezahlt werden." Gerade vor dem Hintergrund immer weiter steigender Passagierzahlen am Hamburger Flughafen und den Ausbauplänen sei eine deutliche Erhöhung des Stundenlohns mehr als verdient, so Bremme.

Flughafenverband verurteilt Warnstreik als "unverantwortlich"

Der Flughafenverband AVD rechnet damit, dass deutschlandweit mindestens 220.000 Passagiere von dem Ausstand betroffen sein könnten. "Es ist unverantwortlich von ver.di, die Streiks bis zum Exzess auszudehnen", teilte der Verband mit. Die Deutsche Luftverkehrswirtschaft und die Flughäfen warfen der Gewerkschaftsseite Rücksichtslosigkeit zulasten der Passagiere vor.

Hamburg: Passagiere sollen Handgepäck reduzieren

In Hamburg werden laut NDR 90,3 vor allem innerdeutsche Flüge gestrichen, aber auch mehrere Mittel- und Langstreckenflüge wie etwa die Emirates-Verbindung nach Dubai. In der Hansestadt sind 1.000 Beschäftigte zum Streik aufgerufen, bundesweit sind es etwa 16.000. Der Flughafen hat sich nach eigenen Angaben bestmöglich auf den Streik vorbereitet. Dennoch müssten Passagiere mit vielen Flugausfällen und sehr langen Wartezeiten rechnen. Betroffen seien alle Kontrollstellen des Flughafens, also sowohl die Personal- und Warenkontrollen als auch die Passagierkontrolle. Alle Fluggäste werden gebeten, sich vor der Anreise zum Flughafen über den Status ihres Fluges zu informieren. Zudem sollten sie Handgepäck auf ein Minimum reduzieren.

Hannover: Tuifly verlegt Abflüge nach Paderborn

Am Flughafen Hannover sollen rund 700 Beschäftigte die Arbeit niederlegen. Es wird mit längeren Wartezeiten vor den Sicherheitskontrollen gerechnet. Auch Verspätungen und Flugausfälle seien möglich. Die Fluggesellschaft Tuifly hat vorsorglich vier Abflüge aus Hannover-Langenhagen an den Flughafen Paderborn-Lippstadt verlegt. Reisebusse sollen die betroffenen Passagiere der Flüge nach Hurghada, Agadir, Funchal und Teneriffa nach Paderborn bringen. "Unsere Fluggäste werden wir über die neuen Flugzeiten direkt informieren und bitten früher am Flughafen Langenhagen zu erscheinen", teilte Tuifly mit.

Nächste Verhandlung am 23. Januar

Im laufenden Tarifkonflikt fordert ver.di für bundesweit 23.000 Beschäftigte an den Sicherheitskontrollen der Flughäfen eine einheitliche Bezahlung von 20 Euro pro Stunde. Die Arbeitgeber lehnen das als zu hoch ab, sie bieten derzeit zwischen 2 und 6,4 Prozent Erhöhung pro Jahr. Beide Seiten wollen am 23. Januar weiter verhandeln. Bisher sind die Stundenlöhne in der Branche regional sehr unterschiedlich geregelt. Vier bisherige Tarifrunden waren ergebnislos geblieben. Warnstreiks der Gewerkschaft ver.di hatten in der vergangenen Woche bereits indirekt Auswirkungen auf den Flugverkehr im Norden. Weil in Düsseldorf, Köln/Bonn und Stuttgart Beschäftigte der Sicherheitskontrolle am Donnerstag ganztägig die Arbeit niederlegten, wurden Flüge gestrichen. In Hamburg fielen fast 50 Verbindungen aus.

