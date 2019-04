Stand: 05.04.2019 13:41 Uhr

Sonnig und warm: Super-Wetter am Wochenende

Die Norddeutschen erwartet ein fabelhaftes Frühlings-Wochenende: Sonne satt und vielerorts Temperaturen von mehr als 20 Grad sind angesagt. "Im Norden wird es schöner als in Süddeutschland - und das am ganzen Wochenende", verspricht Dominik Jung vom Wetterdienst Q.met in Hamburg.

Im Nordosten kommt die Sonne zuerst durch

Heute ist das Wetter teilweise noch ein bisschen unfreundlich im Norden. Vor allem in Niedersachsen und in Hamburg gibt es noch viele Wolken und zeitweise Regen. Etwas weiter im Nordosten ist es aber schon deutlich besser. "In Mecklenburg-Vorpommern werden bereits heute 17 bis 20 Grad Celsius erreicht. Im südwestlichen Niedersachsen sind es dagegen nur 8 bis 10 Grad, sagte Jung am Freitag. Diese "scharfe Wettergrenze" löse sich aber spätestens morgen auf. "Dann herrscht in ganz Norddeutschland wunderbares Frühlingswetter."

Das Wochenende wird frühlingshaft NDR//Aktuell - 05.04.2019 14:00 Uhr Der Norden kann sich am Wochenende auf viel Sonnenschein und Temperaturen von bis zu 20 Grad freuen. Birkenpollen könnten Allergikern allerdings zu schaffen machen.







"Frühling lässt sich nicht lumpen"

Elf bis zwölf Sonnenstunden prognostiziert Jung sowohl für Sonnabend als auch für Sonntag. "Die Temperaturen erreichen frühlingshafte 16 bis 22 Grad im Binnenland." Für Hamburg rechne er mit 21 Grad, für Schwerin und Hannover mit 20 und für Kiel mit 17 Grad. "Da lässt sich der Frühling nicht lumpen."

Nur direkt an der Küste und auf den Inseln bleibe es mit 12 bis 15 Grad kühler. Dafür gebe es auch dort die volle Sonnendröhnung: Auf Helgoland und auf Rügen werde beispielsweise an beiden Wochenend-Tagen jeweils bis zu 13 Stunden lang die Sonne scheinen.

Sonnenbrand ist eine Gefahr

"Sonnenschutz wird jetzt schon ein Thema", sagte Jung. Der UV-Index bei blauem Himmel liege derzeit bei Stufe 4-5. "Das ist ein Bereich, wo man sagt: 'Schutz ist erforderlich.'" Besonders zur Mittagszeit sollten sich empfindliche Menschen auf jeden Fall mit geeigneten Mitteln gegen einen Sonnenbrand schützen, empfiehlt der Meteorologe.

Auch Anfang kommender Woche noch freundliches Wetter

Das sonnige und trockene Wetter bleibt den Norddeutschen noch ein paar Tage erhalten, auch wenn die Temperaturen in der nächsten Woche wieder sinken: "Montag werden es noch 15 bis 18 Grad, Dienstag dann 13 bis 16 Grad, an den Küsten jeweils etwas weniger", sagt Jung voraus. "Bis Mittwoch bleibt der Norden im Gegensatz zum Süden aber auf der Sonnenseite."

Ob der Frühling danach weiter im Norden bleibe, könne er noch nicht genau sagen. "Der April macht ja was er will. Prognosen für die Zeit ab Mitte nächster Woche sind schwierig." Es sei möglich, dass dann Schauer aus dem Süden den Norden erreichen.

Nachtfrost möglich?

Gute Nachricht für Hobbygärtner: Definitiv kein Thema ist in den nächsten Tagen Nachtfrost. "Erstmal jedenfalls nicht. Die Werte bleiben auch nachts deutlich höher." Aber grundsätzlich sei Frost bis etwa Ende April möglich. "Die ganz empfindlichen Pflanzen würd' ich also noch drin lassen", meint Jung.

