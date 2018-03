Stand: 29.03.2018 09:16 Uhr

Erneuter Wintereinbruch behindert Berufsverkehr

Kurz vor Ostern hat sich der Winter im Norden noch einmal zurückgemeldet: Schnee und Glätte brachten etliche Autofahrer ins Rutschen. So gab es in Schleswig-Holstein Unfälle auf den Autobahnen 1 und 23, die aber glimpflich ausgingen. Auf der A 7 kam es zu einer Sperrung in Richtung Süden wegen eines querstehenden Lkw bei Schuby (Kreis Schleswig-Flensburg). Ebenso musste auf der Autobahn 24 eine Sperrung eingerichtet werden.

Nicht viel besser ist die Lage in Niedersachsen. Lange Staus gibt es beispielsweise auf der A 1 zwischen Osnabrück und Bremen: Zwischen Dreieck Ahlhorner Heide und Wildeshausen-West musste die Autobahn nach einem LKW-Unfall gesperrt werden. Die Polizei rief im nord-östlichen Niedersachsen Schwer- und Gefahrguttransporte dazu auf, wegen Eisglätte auf den Parkplätzen zu bleiben.

Die aktuelle Lage auf den Straßen erfahren Sie rund um die Uhr im NDR Verkehrsstudio.

MV: Viele Behinderungen auf den Autobahnen

In Mecklenburg-Vorpommern gab es ebenfalls Verkehrsbehinderungen. Die Polizei bezifferte die Zahl der Einsätze im zwei- bis dreistelligen Bereich. Auf der A 19 und auf der B 194 bei Boizenburg wurden zwei Menschen schwer verletzt; auf der B 194 verletzte sich eine Autofahrerin leicht. Ein weiterer Unfallschwerpunkt war laut Polizei der Raum Stralsund. Vereinzelt stürzten Bäume unter der Schneelast um und mussten von Feuerwehrleuten geborgen werden.

Schneefall überrascht Hamburger Stadtreinigung

Auch in Hamburg schneite es. In der Hansestadt wurde die Stadtreinigung vom Schnee überrascht. In der Nacht konnten nur rund 20 Streu- und Räumfahrzeuge ausrücken. Seit 6 Uhr sind 50 bis 60 Fahrzeuge unterwegs und rund 400 Kräfte im Einsatz, um Straßen und Geh- und Fahrrradwege zu reinigen.

Zudem hatte die Hamburger Hochbahn heute Morgen mit umgestürzten Bäumen zu kämpfen. So musste der Verkehr der U-Bahnlinie 1 zwischen Ahrensburg West und Großhansdorf wegen mehrerer Bäume auf der Strecke eingestellt werden. Auf der U-Bahnlinie 2 kam es zu einer Sperrung zwischen Horner Rennbahn und Berliner Tor.

Weitere Informationen Osterreisewelle: Ab heute drohen Staus Wer zum langen Osterwochenende mit dem Auto verreist, muss mit Staus rechnen - ab heute erwartet der ADAC lange Wartezeiten. Besonders voll könnte es auf der A1 und der A 7 werden. mehr

Bahn muss Gleise sperren

Wegen umgekippter Bäume sperrte auch die Deutsche Bahn gleich mehrere Strecken: Zwischen Kiel und Lübeck wurde der Regionalverkehr zunächst eingestellt. Hier befanden sich an mehreren Orten Bäume auf den Gleisen, wie ein Bahnsprecher mitteilte. Betroffen war auch die Strecke zwischen Lübeck und Puttgarden auf der Ostseeinsel Fehmarn. Hier wurde eine Sperrung zwischen Timmendorfer Strand und Scharbeutz im Kreis Ostholstein eingerichtet.

Auf dem Weg nach Berlin mussten Bahnfahrer heute Morgen ebenfalls Geduld mitbringen: Nach einer Sperrung zwischen Schwarzenbek und Büchen im Kreis Herzogtum Lauenburg zwar wieder ein Gleis freigegeben worden, allerdings musste dieses mit reduzierter Geschwindigkeit befahren werden. Nach Informationen von NDR 1 Radio MV fuhren einige Züge am Rostocker Hauptbahnhof verspätet ab.

Wetter soll besser werden

Laut Angaben des Deutschen Wetterdienstes soll in den nächsten Stunden langsam die Tauphase einsetzen. Zudem bessert sich das Wetter über die Osterfeiertage. Richtig warm wird es an Ostern allerdings nicht - auch wenn die Sonne ab und zu durch die Wolken blinzelt. "Insgesamt wird es ab Karfreitag freundlicher", prognostiziert Dominik Jung vom Hamburger Institut für Wetter- und Klimakommunikation.

Wetter Prognose: Wie wird das Wetter? Hier finden Sie das aktuelle Wetter und die Vorhersage für ganz Norddeutschland. mehr

Karfreitag: Freundlich, aber kühl

Wahrscheinlich gebe es am Karfreitag einen freundlichen Mix aus Sonne und Wolken bei Temperaturen von 8 bis 11 Grad, sagte Jung. An den Küsten und in Schleswig-Holstein bleibt es wohl mit 5 bis 9 Grad am kältesten. In der Nacht sinken die Temperaturen auf 2 bis minus 4 Grad. "Dann besteht vielerorts Glättegefahr durch Überfrieren", warnt Jung.

Sonne zeigt sich am Ostersonntag

Am Sonnabend könnten sich Wolken und auch ein wenig Niederschlag weiter nach Norden in Richtung der Küsten ausbreiten. Aber auch die Sonne soll sich immer wieder blicken lassen - bei Höchstwerten von 5 bis 7 Grad. Passable Aussichten hat Wetterexperte Jung für Ostersonntag und -montag. Denn dann scheint die Sonne vielerorts zwischen zwei und sechs Stunden und es bleibt trocken. "Wenn man bedenkt, dass wir Ostern dieses Jahr vergleichsweise früh feiern, kann man schon sagen: Für den Norden könnte es viel schlimmer kommen."

So wird das Wetter NDR//Aktuell - 28.03.2018 16:00 Uhr Das Wetter vor Ostern ist leider nur wenig frühlingshaft. Immerhin: Karfreitag lässt sich im Norden auch mal die Sonne sehen. Frank Böttcher mit der Prognose für die nächsten Tage.







5 bei 1 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Weitere Informationen Ostern: Tipps für schöne Feiertage Vier freie Tage am Stück: Ostern lädt zum Entspannen und Genießen ein. Mit unseren Rezepten, Deko-Ideen und Ausflugstipps wird das Fest noch schöner. mehr Ostern kulinarisch - Rezeptideen vom Sternekoch Frühlingshaft, festlich, unkompliziert - so sieht das ideale Ostermenü aus. Sternekoch Jens Rittmeyer aus Buxtehude präsentiert fünf tolle Gerichte, die jetzt schon Appetit machen. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR Info | Aktuell | 28.03.2018 | 06:00 Uhr