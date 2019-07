Stand: 27.07.2019 13:09 Uhr

Überall Sommerferien - und überall im Norden Stau

Sommerferien in allen Bundesländern und schönes Sommerwetter in Norddeutschland - überfüllte Autobahnen sind die Folge. Auf vielen Strecken bilden sich seit heute Vormittag Staus. Besonders betroffen ist der Großraum Hamburg. Auf der A7 Richtung Norden stockte der Verkehr um 13 Uhr auf 25 Kilometern. In Richtung Süden gab es zu diesem Zeitpunkt vor dem Elbtunnel 18 Kilometer stockenden Verkehr. Auch auf der A1 in und um Hamburg kommt es zu erheblichen Verzögerungen.

Details zur aktuellen Lage auf den Straßen in Norddeutschland erfahren Sie jederzeit im NDR Verkehrsservice.

Staus auch in Niedersachsen, SH und MV

Ein weiterer Stauschwerpunkt ist zurzeit in Niedersachsen die A7 zwischen Schwarmstedt und Soltau-Ost. Nach einem Unfall und einer zeitweisen Sperrung gibt es dort immer noch Stau und stockenden Verkehr. Außerdem ist die A39 Salzgitter Richtung Braunschweig zwischen Braunschweig-Rüningen-Süd und Dreieck Braunschweig-Südwest wegen Bauarbeiten bis Montag früh gesperrt.

Hitze im Auto: Klimaanlage für mehr Gelassenheit NDR Info - 27.07.2019 11:12 Uhr Autor/in: Rein, Sabine Bei Hitze mit dem Auto unterwegs: Das kann anstrengend und nervenaufreibend sein. Der Verkehrspsychologe Fritz Meyer-Gramcko rät bei Hitze zu Gelassenheit: Klimaanlage und Pausen helfen.







In Schleswig-Holstein stockt der Verkehr unter anderem auf der A7 Richtung Norden zwischen Dreieck Bordesholm und Kreuz Rendsburg und an der dänischen Grenze.

In Mecklenburg-Vorpommern bildete sich auf der A20 zwischen Grimmen-West und Tribsees in Richtung Rostock ein Stau. Außerdem gilt wegen Hitzeschäden eine Geschwindigkeitsbegrenzung zwischen Schönberg und Lüdersdorf.

Wartezeiten an Elbfähre und Sylt-Shuttle

An der Elbfähre Glückstadt - Wischhafen beträgt die Wartezeit ab Wischhafen zurzeit zwei Stunden. Beim Sylt-Shuttle der Deutschen Bahn beträgt die Wartezeit für die Autozüge in beide Richtungen eine Stunde.

