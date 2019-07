Stand: 27.07.2019 11:03 Uhr

Viele Staus auf Autobahnen im Norden

Sommerferien in allen Bundesländern und schönstes Sommerwetter in Norddeutschland - da sind volle Autobahnen normal. Auf vielen Strecken bildeten sich heute Vormittag bereits Staus. Besonders betroffen ist der Großraum Hamburg. Auf der A7 Richtung Norden betrug die Staulänge um 11 Uhr im Stadtgebiet 13 Kilometer - Autofahrer müssen dadurch eine Verzögerung von mehr als einer Stunde einkalkulieren. Aber auch auf der A1 in Hamburg stockt der Verkehr.

Details zur aktuellen Lage auf den Straßen in Norddeutschland erfahren Sie jederzeit im NDR Verkehrsservice.

Staus auch in Niedersachsen und Schleswig-Holstein

Weitere Stauschwerpunkte sind zurzeit in Niedersachsen die A1 zwischen Dreieck Stuhr und Bremen/Brinkum sowie zwischen Lengerich und Osnabrück. Die A7 musste zwischen Soltau-Süd und Dorfmark nach einem Unfall sogar gesperrt werden. Außerdem ist die A39 Salzgitter Richtung Braunschweig zwischen Braunschweig-Rüningen-Süd und Dreieck Braunschweig-Südwest wegen Bauarbeiten bis Montag früh gesperrt.

In Schleswig-Holstein staut sich der Verkehr auf der A7 Richtung Norden zwischen Warder und Kreuz Rendsburg.

In Mecklenburg-Vorpommern gilt auf der A20 wegen Hitzeschäden eine Geschwindigkeitsgebrenzung zwischen zwischen Schönberg und Lüdersdorf.

Wartezeiten an Elbfähre und Sylt-Shuttle

An der Elbfähre Glückstadt - Wischhafen beträgt die Wartezeit ab Wischhafen zurzeit eine Stunde. Beim Sylt Shuttle der Deutschen Bahn beträgt die Wartezeit für die Autozüge in beide Richtungen ebenfalls eine Stunde.

