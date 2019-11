Stand: 02.11.2019 06:51 Uhr

Vereine wollen Geflüchtete zusammenbringen von Mayss Shehawi

Aus dem kahlen Konferenzraum fällt der Blick auf den Hamburger Busbahnhof. Zwischen einem Mann, der die orientalische Gitarre Oud spielt, und neun lächelnden Frauen, die auf Arabisch von Entfremdung und Heimweh singen, sitzt die Syrerin Dania Yakoub. Sie ist stolz, denn sie hat es geschafft, geflüchtete Frauen unter einem Dach zu versammeln, die sonst wenig gemein haben: Araberinnen, Kurdinnen, muslimisch, christlich, ohne Ausbildung, studierte Lehrerin, manche Pro-Assad und manche dagegen. Ihr Verein "Wir Können" bringt die Frauen zusammen.

Vereine Geflüchteter machen Probleme sichtbar

"Vor vier Jahren haben wir die Organisation mit mehreren neu in Deutschland angekommenen Frauen gegründet. Unser Ziel ist es, Frauen zu stärken und in unseren Gemeinden feministische Ideen zu verbreiten", sagt Vereinsvorstand Yakoub. Die 42-Jährige hat Hilfe von einer Flüchtlingsunterkunft, Stadtteil-Behörden und dem Paritätischen Kompetenzzentrum Migration (KomMig) bekommen.

Im KomMig am Hamburger Hauptbahnhof, in dem die Frauen singen, werden nach eigenen Angaben etwa 15 von Geflüchteten gegründete Organisationen und Vereine beraten. Hier wird ihnen die Satzung geschrieben, erklärt, wo Gelder beantragt werden können und wie sie professioneller werden. KomMig-Leiterin Sidonie Fernau betont, dass Geflüchtete Probleme sehen, die der Mehrheit gar nicht auffielen. "Unsere gesellschaftlichen Herausforderungen werden immer komplexer. Auf der Suche nach Lösungen sind wir darauf angewiesen, dass wir möglichst viele unterschiedliche Perspektiven einnehmen."

Dania Yakoub wuchs in Damaskus auf, arbeitete in Syrien für das Bildungsministerium und gründete schon dort eine Organisation, die Frauen und Kinder während des Krieges unterstützte. 2014 floh sie in den Libanon, wo sie als Vorstand eines Bildungsvereins arbeitete. "Als ich 2015 in Hamburg ankam, war klar: Ich muss auch hier die Frauen unterstützen und sie aus ihrer Isolation holen."

Doch einfach war der Weg zum eigenen Verein für Yakoub nicht. Sie konnte kein Deutsch, wusste nicht, wo man Anträge stellt oder wie eine Satzung aussehen muss. Dabei half das KomMig. Zudem ist ihr feministischer Verein auch inhaltlich gefordert: "Einige geflüchtete Frauen davon zu überzeugen, dass sie die gleichen Rechte wie Männer haben, ist nicht immer einfach. Dass sie aus dem Haus gehen, arbeiten und ihre Stimmen erheben dürfen, müssen einige lernen." Der Verein versucht, den Frauen zu erklären, dass sie politische Rechte haben und will ermutigen, mit traditionellen Rollenbildern zu brechen.

Bindeglied zur deutschen Gesellschaft

"Einige deutsche Organisationen bitten uns auch um Unterstützung bei der Kommunikation mit Flüchtlingsfrauen. Aufgrund der Sprache natürlich, aber auch, weil Geflüchtete Angst haben, dass die Deutschen ihre Bedürfnisse nicht verstehen können", erklärt Yakoub. Viele geflüchtete Frauen leiden unter psychischen Langzeitfolgen des Krieges, Depressionen und Einsamkeit.

Stärkung durch Arbeit und Gespräche

"Wir können" gibt einigen, oft ausgebildeten Lehrerinnen und Erzieherinnen, die Möglichkeit, Kinder in Arabisch und Kurdisch zu unterrichten. Dabei sammeln sie Selbstvertrauen. Denn Menschen kennen zu lernen, sich gebraucht und als nützlichen Teil der Gesellschaft zu fühlen - all das ist sonst schwierig ohne gutes Deutsch. Die Frauen um Yakoub unterrichten, singen, kochen gemeinsam. Und reden über Politik. Über Freiheit. Demokratie. Frauenrechte. Ganz nebenbei. Irgendwann will Yakoub als Vorstand ihres eigenen Vereins zurücktreten, um anderen Frauen mit neuen Ideen Platz zu machen.

Der 28-jährige Nehad Almalaki dagegen hat den Ehrgeiz, in die Politik einzusteigen. Diese Ambition begann, als er mit neun anderen syrischen Geflüchteten beschloss, den Verein "An(ge)kommen in Deutschland" zu gründen. "Wir möchten als Brückenbauer zwischen den Geflüchteten und der deutschen Gesellschaft fungieren. Wir helfen Geflüchteten dabei, sich hier zurechtzufinden - also in Ausbildung, Studium oder Arbeit zu kommen."

Unterstützung bei Arbeits- und Wohnungssuche

Vier Jahre ist es her, dass Almalaki nach Hamburg kam; mittlerweile arbeitet er als Finanzanalytiker. 2015 in Deutschland angekommen, lernte er ein Jahr lang nur Deutsch und versuchte Kontakte zu knüpfen, um zu verstehen, was Deutschland ausmacht, welche Regeln hier gelten. Und so kam er mit Freunden und Bekannten auf die Idee: Warum helfen wir nicht anderen Neuankömmlingen, sich in die deutsche Gesellschaft zu integrieren? "An(ge)kommen in Deutschland" bietet Schulungen und Begleitung bei einer Bewerbung für Studium, Ausbildung oder Arbeit- und Wohnungssuche.

Vereinsgründung ist wichtig, um wahrgenommen zu werden

Einen Verein zu gründen, war den jungen Leuten wichtig. "Denn nur als eingetragener Verein werden wir als Akteur wahrgenommen und können auch in der Stadt an Flüchtlings- und Integrationsaktivitäten teilnehmen." Bei der Gründung hätten sie nicht nur Schwierigkeiten mit Behörden und Gesetzen gehabt. Sondern auch auf ihrer Facebook-Seite kritische Kommentare von Leuten aus der eigenen Kultur erhalten. "Einige hatten wenig Vertrauen in uns, weil sie meinten, wir wären ja selbst noch neu hier."

Kultur vermitteln, Traditionen hinterfragen

Neu war auch Ahmed Nuur Ibrahim vom Verein Somali Community Hamburg vor drei Jahren. Er will verbinden und gleichzeitig seine Gemeinde zum Nachdenken bringen. "Wir führen zum einen Projekte durch, um das somalische Kulturerbe unseren Kinder und den Hamburgern zu vermitteln. Zum anderen wollen wir dazu beitragen, dass die Gewalt gegen Frauen in unserer Heimat endet."

Natürlich hilft der Verein im Alltag beim Ausfüllen von Anträgen für Jobcenter oder Finanzämter. Aber Somali Community will vor allem Frauen unterstützen und Gewalt und Beschneidungen bekämpfen. "Wir möchten, dass sich unsere Frauen weiterentwickeln und wollen ihnen hier das geben, was sie in unserem Land vermisst haben".

Ziel: Alltäglicher Teil der Gesellschaft sein

Er sei als Journalist vor dem Krieg in Somalia geflüchtet, erzählt Ibrahim. Seit seiner Ankunft versucht er, Somalis und Afrikanern in Hamburg einen Raum zu geben, damit sie sich versammeln und helfen. "Wir verstehen unsere Traditionen, unsere Kultur und die Bedürfnisse. Daher ist unsere Hilfe effektiver."

Auch Ibrahim erhält Fördergelder und ein Büro im KomMig. Ziel sei es aber, unabhängig zu sein und sich selbst zu finanzieren. "Wir wollen hier ja keine Gäste mehr sein, sondern einfach Teil dieses Landes", so der 31-Jährige.

Neuankömmlinge integrieren, Kultur vermitteln: Ahmed Nuur Ibrahim, Dania Yakoub und Nehad Almalaki sind Geflüchtete, die viel Zeit, Geld und Nerven investieren, um Neu- und Althamburger zusammen zu bringen.

