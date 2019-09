Stand: 17.09.2019 15:49 Uhr

Ver.di ruft zu Warnstreik im NDR auf

Die Gewerkschaft ver.di hat für morgen, 18. September, erneut zum Warnstreik beim Norddeutschen Rundfunk aufgerufen. Der NDR versucht, die Auswirkungen für die Zuschauerinnen und Zuschauer sowie Hörerinnen und Hörer so gering wie möglich zu halten. Dennoch kann es morgen streikbedingt zu Änderungen in den NDR Programmen kommen. Über Änderungen im Sendeablauf informieren wir hier bei NDR.de in der Programmvorschau, in den Programmen und im Videotext. Wir bitten alle, die unsere Angebote nutzen, um Verständnis.

