Stand: 15.06.2019 09:49 Uhr

DWD warnt vor heftigen Unwettern im Norden

Der Deutsche Wetterdienst hat eine Unwetterwarnung für Norddeutschland herausgegeben. Demnach treten bis heute Mittag in Nordostniedersachsen, Hamburg, Ostholstein und Westmecklenburg schwere Gewitter auf. Die Experten rechnen mit Starkregen - teils bis zu 40 Liter pro Quadratmeter, Hagel mit Korngrößen um vier Zentimeter und der Gefahr schwerer Sturmböen mit Windgeschwindigkeiten um 100 Kilometer pro Stunde.

Details zur Lage in Ihrer Region finden Sie auf unserer Unwetterkarte.

Blitzeinschläge in Schleswig-Holstein

Heute früh hatte der DWD sogar vor extremen Unwettern gewarnt. Laut Polizei wurden in Geesthacht in Schleswig-Holstein viele Gullideckel durch den starken Regen hochgedrückt, wie NDR Welle Nord berichtete. In Krüppelshagen stürzte ein Baum auf ein parkendes Auto. In Mölln setzte ein Blitzschlag den Dachstuhl eines Hauses in Brand. Auch in Müssen bei Schwarzenbek schlug ein Blitz ein. Im Bereich Lauenburg liefen mehrere Keller voll.

Schlammlawine in Alfeld

Auch aus der Region rund um Hannover wurden Schäden gemeldet. Im Kreis Hildesheim blockiert NDR 1 Niedersachsen zufolge eine Schlammlawine die Ortsdurchfahrt des Alfelder Ortsteils Wettensen. In Brunkensen und Limmer wurden Straßen unterspült oder sind abgesackt. Mehr als 200 Feuerwehrleute sind im Einsatz. Auch in Burgdorf und Hannover gab es heftige Regenfälle.

Seit Tagen Gewitter im Norden

Bereits in den vergangenen Tagen war es zu schweren Gewittern in Norddeutschland gekommen. Dabei gab es örtlich Überschwemmungen. Durch Blitzeinschläge gerieten mehrere Gebäude in Brand.

