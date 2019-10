Stand: 22.10.2019 12:32 Uhr

Landwirte demonstrieren gegen neue Gesetze

Auf vielen Straßen in Norddeutschlands Innenstädten bestimmen zur Stunde Landwirte mit ihren Treckern nicht nur das Bild, sie bestimmen auch das Tempo der anderen Verkehrsteilnehmer. Vielerorts bedeutet das für Autofahrer, sich in Geduld zu üben. In Hannover wurden bereits in den Morgenstunden rund um den Maschsee Straßen gesperrt. Die Polizei hatte bereits im Vorfeld mit Verkehrsbehinderungen auf den wichtigen Einfallstraßen und in der Innenstadt von Hannover gerechnet. Die massiven Behinderungen könnten bis in die Abendstunden andauern und auch Auswirkungen auf den öffentlichen Nahverkehr, besonders den Busverkehr, haben. Die Polizei riet deshalb davon ab, mit dem Auto in die Innenstadt zu fahren. Die Veranstalter rechneten mit rund 1.500 Landwirten.

Landwirte protestieren gegen Agrarpaket

Aufgerufen zu dem bundesweiten Aktionstag hat das Netzwerk "Land schafft Verbindung"; eine zentrale Kundgebung gibt es in Bonn. Die Landwirte protestieren unter anderem gegen das Agrarpaket der Bundesregierung. "Wir möchten, dass die Politik und Verbände mit uns als Basis sprechen", sagte Meike Schulz-Broers von dem Netzwerk.

Das schreiben NDR.de Nutzer auf Facebook

Jens Overbeck schreibt: "Was die Landwirte von Umwelt- und Klimaschutz halten, sieht man doch schon daran, mit welchen Fahrzeugen sie demonstrieren ..."

Marcel Müller findet: "Alle, die hier gegen unsere Landwirte sind, sollten sich erstmal kundig machen, worum es den Bauern genau geht und bitte auch mal drüber nachdenken, wer unser Essen produziert, denn dies macht nicht der Supermarkt oder der Pizzajunge."

Uwe Kleinwegen meint: "Die Bauern protestieren gegen Tierschutzmaßnahmen, die für den verantwortungsbewussten Landwirt eine Selbstverständlichkeit sein müssten und meiner Meinung nach noch nicht ausreichend sind. Sie wundern sich dann, warum ihr Ansehen in der Bevölkerung so schlecht ist! Denkt mal nach, liebe Tierquäler!"

Bianca Wiegand schreibt: "Ich finde es gut das die Bauern demonstrieren, es wäre nur besser, wenn unsere Kinder mit dran teilnehmen würden und nicht nur bei Fridays for Future! Viele von Ihnen wissen noch nicht mal wie eine Kuh etc. aussieht, sie gehen einfach zum Discounter wo viele Lebensmittel aus dem Ausland importiert werden."

Wiebke von Schmitz meint: "Völlig überzogen die Reaktionen der Landwirte ... Ich bin für eine grüne Landwirtschaft ... ohne Gülle und Glyphosat ..."

Birgit Heeren sagt: "Am besten wäre es, wenn es ein Importstopp für Agrarprodukte gäbe, die auch in Deutschland angebaut werden. Das würde auch eine Menge Subventionen einsparen."

Roland Adam findet: Erst vergehen sie sich an den Tieren und machen sie zur Industrieware. Dann verseuchen sie das Grundwasser, sind mitverantwortlich für das Artensterben und massive negative Veränderungen auf dieser Welt. Dann, wenn dagegen vorgegangen wird, verstopfen sie stinkend die Straßen. So nicht Landwirte! Handelt vernünftig - dann werdet ihr auch geachtet als Teil der Allgemeinheit, die für die Allgemeinheit handelt." zurück 1/4 vor

Sternfahrt nach Rendsburg

Niedersachsen ist norddeutscher Schwerpunkt des Aktionstages. Aber auch in Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern und Schleswig-Holstein machten sich Landwirte in die Innenstädte auf. In Schleswig-Holstein war eine Kundgebung in Rendsburg das Ziel einer landesweiten Sternfahrt. Besonders der Rendsburger Kanaltunnel ist erwies sich als Nadelöhr mit langen Wartezeiten. Den Organisatoren zufolge wollten die Landwirte gegen 12 Uhr wieder die Heimreise antreten.

In Hamburg stoppen Trecker die U3

Auch in der Hansestadt Hamburg gab es am Vormittag Proteste. Dort rollten die Traktoren unter anderem über die Mönckebergstraße. Dort musste zeitweise der Verkehr der Linie U3 eingestellt werden. Die Hochbahn hatte wegen des enormen Gewichts der landwirtschaftlichen Nutzfahrzeug Alarm geschlagen. Die U3 verläuft unter der Mönckebergstraße in Richtung Rathaus.

Trecker-Treffen im Rostocker Stadthafen

In Rostock trafen bis zum späten Vormittag rund 300 Traktoren aus Mecklenburg-Vorpommern ein. Ihre Fahrer machen sich zu einer Sternfahrt zum Rostocker Stadthafen auf. Auf den Straßen Rostocks und der Umgebung gab es laut Polizei Verkehrsbehinderungen. "Wir Landwirte in Mecklenburg-Vorpommern empfinden sowohl das Agrarpaket als auch das Vorgehen der Minister als einen Schlag ins Gesicht", sagte Kathrin Naumann, Sprecherin der Bewegung in Mecklenburg-Vorpommern im Vorfeld.

Mehrere Treffpunkte in der Region Hannover

In der Region Hannover und dem Landkreis Hildesheim waren die Landwirte am Morgen von Sammelpunkten in Bissendorf, Burgdorf, Sehnde, Wennigsen, Everloh und Garbsen aufgebrochen. Laut Polizei ging es über die großen Einfallstraßen in Richtung Hannover.

Trecker aus dem Emsland fahren nach Bonn

Im Raum Oldenburg zählte die Polizei mehr als 1.200 Trecker. Ein Konvoi auf einer Bundestraße erreichte demnach eine Länge von 15 Kilometern. In Lüneburg fuhren rund 900 Trecker in die Innenstadt. Im Emsland, der Grafschaft Bentheim und dem Osnabrücker Land fuhren die Landwirte zur zentralen Kundgebung nach Bonn. Rund 300 Bauern hatten sich nach Informationen von NDR 1 Niedersachsen für den Konvoi angemeldet. In der ehemaligen Bundeshauptstadt befindet sich wie in Berlin ein Sitz des Bundeslandwirtschaftsministeriums.

Landwirte wehren sich gegen Düngeregeln

Die Landwirte auch im Norden sehen sich aktuell mehreren Herausforderungen gegenüber: Das Agrarpaket gefährde die deutsche Landwirtschaft, sagte Schulz-Broers vom Netzwerk "Land schafft Verbindung". Viele Landwirte fürchteten, dass sie aufgrund der neuen Regeln ihren Betrieb aufgeben müssten. Zudem sorgten sie sich darum, dass die Pflanzen aufgrund der neuen Düngeregeln unterversorgt werden könnten. Auch den Aktionsplan Insektenschutz von Bundesumweltministerin Svenja Schulze (SPD) sehen die Landwirte kritisch, da er ebenfalls strengere Regeln für das Düngen vorsieht. Obendrein hätten die Bauern durch drei Jahre extremen Wetters wirtschaftliche Einbußen einstecken müssen. Als unfaire Konkurrenz empfinden sie zudem ein EU-Abkommen mit dem südamerikanischen Binnenmarkt Mercosur: Dadurch kämen billige Agrarprodukte ins Land, die mit weniger Auflagen als hierzulande produziert würden. Außerdem seien die Bauern frustriert, weil sie häufig an den Pranger gestellt und auch ihre Angehörigen im Privaten gemobbt würden.

Organisatoren starteten als Facebook-Gruppe

Das Netzwerk hatte sich aus einer Facebook-Gruppe entwickelt und hat Angaben auf seiner Webseite zufolge 30.000 Mitglieder. Weil die Landwirtschaftsverbände bislang zu wenig ausgerichtet hätten, wollten die Bauern jetzt die Sache selbst in die Hand nehmen.

