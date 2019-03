Stand: 13.03.2019 14:02 Uhr

Tief "Franz" entfaltet seine Kraft über dem Norden

Nach den Sturmtiefs "Dragi" und "Eberhard" wirbelt nun "Franz" durch Norddeutschland. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) rechnet heute mit weiteren ortsweise schweren Sturmböen. Diese könnten besonders in der Nähe von Regengebieten aufkommen. An der Nordseeküste sind den Vorhersagen zufolge einzelne orkanartige Böen möglich, auf dem Brockenplateau Orkanböen mit Geschwindigkeiten von mehr als 100 Kilometern in der Stunde. Oberhalb von 600 bis 800 Metern kommen laut DWD etwas Neuschnee und Straßenglätte hinzu.

Tief "Franz" tobt sich über dem Norden aus NDR//Aktuell - 13.03.2019 14:00 Uhr Tief "Franz" hat Norddeutschland erreicht: Mit Orkanböen fegt der Sturm über den Brocken und auch die Nordsee wird ordentlich aufgepeitscht.







Einschränkungen auf Schiene, Straße und See

Im Bahnverkehr könne es in Niedersachsen und Schleswig-Holstein zu Einschränkungen kommen, teilte die Deutsche Bahn mit. Sie bat Reisende, sich vorab über die Verbindungen zu informieren. Auf den Straßen im Norden hat es bereits vereinzelt wetterbedingte Unfälle gegeben. Der Schiffsverkehr ist eingeschränkt, so fahren zum Beispiel keine Fähren von Cuxhaven nach Helgoland.

Vorerst keine Aussichten auf besseres Wetter

Noch bis zum Wochenende bleibt es nach Angaben der Meteorologen unbeständig und zum Teil stürmisch. Zunächst werde der Sturm in der Nacht zu Donnerstag zwar abnehmen. Doch bereits am Donnerstag seien erneut stürmische Böen, vereinzelt auch Sturmböen möglich. Diese ziehen im Laufe des Tages vom Emsland und der Küste nach Vorpommern.

Eberhard wirbelt Bahn- und Straßenverkehr durcheinander

Am Sonntag hatte Sturmtief "Eberhard" in einigen Regionen Orkanstärke erreicht. Von der bisherigen Serie an Sturmtiefs, die seit Anfang März über Deutschland ziehen, sei "Eberhard" das bislang stärkste gewesen, teilte der DWD mit. Bei der Deutschen Bahn führte das bis Montag zu Zugausfällen und Verspätungen - betroffen davon waren auch die Bahnhöfe in Norddeutschland. Auf den Straßen ereigneten sich nach heftigen Schneefällen und Glätte zahlreiche Unfälle. Außerdem waren Straßen vor allem im Süden Niedersachsens durch umgestürzte Bäume blockiert. Die Landesforsten warnten vor dem Betreten der Wälder in Südniedersachsen.

Nach Tief "Eberhard" folgt Tief "Franz" NDR//Aktuell - 12.03.2019 16:00 Uhr Kaum ist das Sturmtief "Eberhard" abgezogen, steht schon das nächste Tief in den Startlöchern: "Franz" bringt starke bis stürmische Böen, Regen und Gewitter.







