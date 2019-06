Stand: 03.06.2019 17:22 Uhr

Unwetter: Im Norden kracht und blitzt es

Nach dem schönen Sommerwochende zieht eine Gewitterfront über Norddeutschland. Besonders betroffen ist Niedersachsen, wo es zur Stunde vielerorts gewittert und stürmt. Meteorologe Peter Hartmann vom Deutschen Wetterdienst (DWD) rechnet damit, dass die Gewitter lokal 20 bis 40 Liter Regen pro Quadratmeter bringen. Von der Ostsee bis zur Elbe sind zudem Hagel und Sturmböen bis 85 Kilometern pro Stunde möglich. Die Bahn warnte vor Verkehrsbeeinträchtigungen. Im Tagesverlauf hatte der DWD mehrfach Unwetterwarnungen herausgegeben.

Gewitter sollen am Abend abziehen

Bereits am Morgen hatte Tief "Frank" eine leichte Gewitterfront über Westniedersachsen hinweggeschoben, die teilweise aber auch schwere Regenfälle mit sich brachte. Bei Starkregen kam es auf der Autobahn 1 zwischen Cloppenburg und Vechta zu einem schweren Autounfall, bei dem ein 34-jähriger Mann ums Leben kam. Aber auch auch die Menschen in Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Hamburg müssen sich weiter auf schwere Gewitter einstellen. Am Abend sollen die Gewitter nach Osten abziehen.

Es bleibt insgesamt recht sonnig und warm

Am Dienstag soll es wieder freundlicher werden, im Verlauf sind aber auch einzelne Schauer und Gewitter möglich - bei Temperaturen von 18 bis 28 Grad. Am Mittwoch gibt es neben teilweise kräftigen Schauern und Gewittern auch zeitweilig Sonnenschein bei 20 bis 31 Grad. Der Donnerstag startet mit Schauern und Gewittern - im Verlauf des Tages folgt eine Wetterberuhigung. Dazu werden 18 bis 25 Grad erwartet. Das Pfingstwochenende könnte kühl und unbeständig werden, sagte Meteorologe Hartmann. Vor allem am Sonnabend dürfte viel Regen fallen.

Der Sommer ist da - und auch die ersten Gewitter























