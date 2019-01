Stand: 07.01.2019 13:45 Uhr

Tief "Benjamin" kommt mit schweren Sturmböen

Wenige Tage nach "Zeetje" zieht mit "Benjamin" bereits das nächste Sturmtief über den Norden: In der zweiten Nachthälfte und am morgigen Vormittag drohen im Norden zum Teil schwere Sturmböen. Besonders heftig wird "Benjamin" an der Nordseeküste, im küstennahen Binnenland und im Harz toben. Dort seien auch orkanartige Böen mit einer Windgeschwindigkeit über 100 Kilometer pro Stunde möglich, sagte DWD-Meteorologe Stefan Zimmer.

BSH rechnet mit Sturmflut

Nachdem vergangene Woche vor allem die Ostseeküste mit überschwemmten Stränden und Straßen zu kämpfen hattet, erwartet das Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie (BSH) nun für Dienstagnachmittag an der Nordseeküste und für 18 Uhr in Hamburg eine Sturmflut. Autofahrer sollten ihre Fahrzeuge also nicht zu nah am Wasser parken. Beeinträchtigungen gibt es bereits im Schiffsverkehr: Witterungsbedingt fallen am Dienstag alle Fahrten mit der MS "Helgoland" zwischen Cuxhaven und Helgoland aus, wie die Reederei Cassen Eils mitteilte.

Ab Mittwoch wird es kühler

Dazu bleibt es nass: Bei Temperaturen zwischen 7 und 8 Grad am Tag und 4 bis 6 Grad in der Nacht fällt immer wieder schauerartiger Regen. Am Mittwoch wird es vor allem in Schleswig-Holstein, Hamburg und Niedersachsen Auflockerungen geben, bei deutlich kühleren Temperaturen zwischen 4 und minus 2 Grad sind dann vor allem in Mecklenburg-Vorpommern auch einige Schneeflocken möglich.

"Zeetje" brachte Sturm und Überschwemmungen

"Zeetje" war in der vergangenen Woche teils mit Orkanstärke über den Norden hinweggezogen und hatte vielerorts Bäume umgeknickt und für Überschwemmungen gesorgt. Der Frachter "MSC Zoe" verlor im Zuge des Sturms auf der Nordsee 277 Container.

