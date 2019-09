Stand: 23.09.2019 14:45 Uhr

Thomas-Cook-Pleite verunsichert Urlauber

Die Insolvenz des britischen Touristik-Unternehmens Thomas Cook trifft rund 600.000 Menschen mitten im Urlaub - unter ihnen sind etwa 140.000 Deutsche. Die deutschen Töchter-Unternehmen von Thomas Cook wie Öger Tours oder Condor haben bislang keine Insolvenz beantragt. Auch in Norddeutschland sind viele Urlauber verunsichert, etliche meldeten sich am Montag bei den Verbraucherzentralen, um mehr zu erfahren. "Bis jetzt melden sich Leute, die gerade ihre Koffer packen. Im Ausland kontaktieren die Touristen eher ihr Reisebüro", sagte Jürgen Fischer von der Verbraucherzentrale in Rostock. Für Reisende, die ein Komplett-Paket mit Flug und Unterkunft bei Thomas Cook gebucht haben, sei die Lage günstig, so Fischer. Sie bekommen entweder einen Ersatzflug oder ihr Geld vom Unternehmen zurück, das ihnen die Reise verkauft hat.

Thomas Cook meldet Insolvenz an NDR//Aktuell - 23.09.2019 14:00 Uhr Lange hat Thomas Cook versucht, die Pleite abzuwenden, doch nun musste der Reiseanbieter Insolvenz anmelden. Etwa 600.000 Reisende sind von den Auswirkungen betroffen.







Was wird aus Condor?

Wurde nur ein Teil der Reise - beispielsweise das Hotel - über Thomas Cook gebucht, müssten Touristen sich selbst um Ersatz kümmern und damit rechnen, kein Geld zurückzubekommen. Dies sei von der Entscheidung des Insolvenzverwalters abhängig, ergänzt Verbraucherschützer Fischer. Der Insolvenzverwalter entscheidet auch darüber, wie lange die Thomas-Cook-Tochter Condor noch fliegt: So könnte der Rückflug für Thomas-Cook-Kunden, die aktuell im Ausland sind, zum Problem werden, wenn Condor seinen Betrieb einstellt. "Oft springen dann andere Unternehmen ein", weiß Fischer aus der Vergangenheit.

Rückflug muss zunächst bezahlt werden

Aber wenn die Kapazitäten ausgeschöpft seien, müssten sich die Heimatländer um die Rückreise ihrer Staatsbürger bemühen. In jedem Fall müsse der Rückflug zunächst selbst bezahlt werden, sagte Fischer. Auch hier bekämen Pauschal-Urlauber ihr Geld sicher zurück, alle anderen Urlauber eher nicht. Wichtigster Ansprechpartner sei nun die Firma, bei der die Reise gebucht wurde.

Lange Schlangen am Hamburger Flughafen

Am Hamburger Flughafen bildeten sich am Montag lange Schlangen vor den Schaltern von Thomas Cook, von Neckermann-Reisen und den zahlreichen anderen Töchtern des insolventen britischen Konzerns. Wer bei Thomas Cook eine Pauschal-Reise gebucht hat, darf nicht mehr an Bord der konzerneigenen Condor-Maschinen - aber auch nicht bei anderen Airlines, die Thomas Cook unter Vertrag hatte.

Insolvenz von Condor wäre herber Schlag

Falls auch die Fluggesellschaft Condor Insolvenz anmelden sollte, wäre das ein herber Schlag für den Hamburger Flughafen. Die Airline betreibt in Fuhlsbüttel eine eigene Basis, hat dort mehrere Maschinen und Mitarbeiter stationiert. Unklar ist auch, was aus den mehr als hundert Beschäftigten von Thomas Cook inklusive Tochterunternehmen in Hamburg wird. Die Briten hatten unter anderem 2010 den Hamburger Türkeireise-Spezialisten Öger Tours aufgekauft - die Zentrale von Öger Tours befindet sich weiterhin in der Hansestadt.

