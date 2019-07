Stand: 28.07.2019 08:51 Uhr

Tag der Seenotretter: Volles Programm im Norden

Mit einem bunten Programm begeht die Deutsche Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger (DGzRS) heute den 21. Tag der Seenotretter. Dieser findet traditionell am letzten Sonntag im Juli statt und soll die Einsatzbereitschaft und Leistungsfähigkeit der "Schutzengel der Meere" demonstrieren. Die Station Wustrow auf dem Darß feierte bereits gestern.

Weitere Informationen Seenotretter ziehen Gauck aus dem Saaler Bodden Der ehemalige Bundespräsident Joachim Gauck ist am Freitag im Saaler Bodden mit einem Boot gekentert und gerettet worden. Der 79-Jährige segelte offenbar allein. mehr

Zwölf Stationen in MV dabei

Allein in Mecklenburg-Vorpommern beteiligen sich in diesem Jahr zwölf Stationen, die wieder teilweise miteinander kooperieren. In Warnemünde, Sassnitz und Ueckermünde können Besucher die größeren Seenotrettungskreuzer besichtigen. An den Stationen Timmendorf auf Poel, Zingst, Glowe, Stralsund und Freest werden die kleineren Seenotrettungsboote vorgeführt. Ergänzt wird das Programm vielerorts durch öffentliche Rettungsübungen, Musik, Aktionen für Kinder und Ausfahrten für neue Fördermitglieder.

SH: Veranstaltungen von Helgoland bis Fehmarn

Auch in Schleswig-Holstein bieten rund ein Dutzend Seenotrettungsstationen Veranstaltungen an. Das Programm in den Stützpunkten von Helgoland ganz im Westen bis Fehmarn/Großenbrode im Osten des Landes reicht von Hafengottesdienst und Besichtigung der Rettungskreuzer über Rettungsübungen mit Hubschraubern bis zu Spielangeboten für Kinder.

Auch Niedersachsen mit vollem Programm

In Niedersachsen sind Veranstaltungen an den Stationen Wangerooge, Juist, Langeoog, Norderney, Wilhelmshaven, Cuxhaven und Baltrum geplant. Außerdem bietet Bremerhaven ein Programm an.

DGzRS finanziert sich ausschließlich durch Spenden

Seenotretter gibt es in Deutschland seit mehr als 150 Jahren. Heute hat die DGzRS an den Küsten insgesamt 55 Stationen. Die meisten der rund 1.000 deutschen Seenotretter sind Freiwillige. Nur etwa 180 von ihnen auf den größeren, rund um die Uhr besetzten Einheiten seien fest angestellt, sagt DGzRS-Sprecher Ralf Baur. Die DGzRS finanziere sich ohne staatliche Mittel ausschließlich durch Spenden. Schirmherr der DGzRS ist Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier.

Weitere Informationen Was Sie über die Seenotrettung in Nord- und Ostsee wissen müssen Seit mehr als 150 Jahren gibt es die Deutsche Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger. Was tun die Seenotretter auf Nord- und Ostsee? Wie groß ist ihre Flotte? Wie gefährlich ihre Arbeit? mehr

Dieses Thema im Programm: NDR Info | Aktuell | 28.07.2019 | 07:00 Uhr