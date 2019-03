Stand: 12.03.2019 11:05 Uhr

Sturmtief "Franz" zieht auf: Warnung für den Harz

Nach Sturmtief "Dragi" und "Eberhard" am Wochenende wirbeln heute die Ausläufer von Sturmtief "Franz" durch Niedersachsen. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hat für das Harzer Bergland eine neue Unwetterwarnung herausgegeben. Die Meteorologen rechnen mit Sturmböen und auf dem Brockenplateau sogar mit orkanartigen Böen mit Geschwindigkeiten von mehr als 100 Kilometern in der Stunde. Sie raten dazu, sich in dieser Zeit nicht im Freien aufzuhalten. An der Nordseeküste können heute Abend einzelne Sturmböen mit Geschwindigkeiten bis zu 90 Kilometern pro Stunde auftreten. Morgen seien im ganzen Land Sturmböen möglich, die im Binnenland erst am Nachmittag nachlassen sollen.

Orkanwarnung im Harz 12.03.2019 11:00 Uhr Der Deutsche Wetterdienst hat für Dienstagnachmittag bis Mittwochfrüh eine Unwetterwarnung herausgegeben. Im Harzer Bergland muss mit Böen in Orkanstärke gerechnet werden.







Eberhard wirbelt Bahn- und Straßenverkehr durcheinander

Am Sonntag hatte Sturmtief "Eberhard" in einigen Regionen Orkanstärke erreicht. Von der bisherigen Serie an Sturmtiefs, die seit Anfang März über Deutschland ziehen, sei "Eberhard" das bislang stärkste gewesen, teilte der DWD mit. Bei der Deutschen Bahn führte das bis Montag zu Zugausfällen und Verspätungen - betroffen davon waren auch die Bahnhöfe in Norddeutschland. Auf den Straßen ereigneten sich nach heftigen Schneefällen und Glätte zahlreiche Unfälle. Außerdem waren zahlreiche Straßen vor allem im Süden Niedersachsen wegen umgestürzter Bäume blockiert. Die Landesforsten warnten vor dem Betreten der Wälder in Südniedersachsen. Vielerorts seien Wege durch umgestürzte Bäume blockiert, angebrochene Stämme drohten umzustürzen und abgeknickte Äste herabzufallen.

Vorerst keine Aussichten auf besseres Wetter

Noch bis zum Wochenende bleibt es nach Angaben der Meteorologen unbeständig und zum Teil stürmisch. Zunächst werde der Sturm in der Nacht zu Donnerstag zwar abnehmen. Doch bereits am Donnerstag seien erneut stürmische Böen, vereinzelt auch Sturmböen möglich.

