Stand: 04.03.2019 14:08 Uhr

Sturmtief "Bennet" zieht über den Norden

In ganz Norddeutschland sind heute Sturmböen von bis zu 100 Kilometern die Stunde möglich. Grund ist das Sturmtief "Bennet". Laut Deutschem Wetterdienst (DWD) kommen zu den schweren Sturmböen der Stärke 9 bis 10 auch immer wieder Schauer und vereinzelt sogar Gewitter. Es kam bereits zu mehreren Autounfällen aufgrund entwurzelter Bäume. Zudem sind einige Straßen gesperrt oder der Verkehr ist durch umgestürzte Bäume behindert.

Für die deutsche Nordseeküste besteht die Gefahr einer Sturmflut. In der Nacht von Montag zu Dienstag wird das Hochwasser an der deutschen Nordseeküste, in Emden, Bremen und Hamburg etwa 1,5 Meter höher als das mittlere Hochwasser eintreten, wie das Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie mitteilte.

Zugausfälle und -Umleitungen

Auswirkungen des Sturms machen sich auch im Zugverkehr bemerkbar. An mehreren Orten stürzten Bäume auf Gleise, unter anderem zwischen Stade und Hamburg sowie auf der Strecke zwischen Braunschweig und Salzgitter. Züge fielen komplett aus. Auch die Züge zwischen Hamburg und Puttgarden fallen aus. Ein Busnotverkehr wurde laut Deutscher Bahn eingerichtet. Die Brockenbahn hat wegen der starken Böen auf dem Gipfel des Harzes den Betrieb ebenfalls eingestellt.

Auf mehreren Bahnstrecken werden Züge umgeleitet, so dass es zu Verspätungen kommt. Betroffen sind die Strecken zwischen Hannover und Berlin, Hamburg und Passau sowie Stralsund und Karlsruhe. Die Züge aus Bremen Richtung Norddeich Mole enden in Oldenburg. Weil ein Baum auf den Gleisen zwischen Norddeich und Oldenburg liegt, kann dort aktuell kein Zug fahren.

Die Bahn rät Zugreisenden, sich auf Einschränkungen im Nah- und Fernverkehr einzustellen und sich vor Reiseantritt zu informieren.

Karnevalisten wollen Sturm trotzen

Auch in Marne, wo heute der Rosenmontag gefeiert wird, ist es stürmisch. Um die Sturmfestigkeit der Wagen macht sich der Präsident der Marner Karnevals-Gesellschaft, Heiko Claußen, aber keine Sorgen. "Unsere Wagen sind so gebaut, dass nix wegfliegen kann", hatte er am Wochenende gesagt. "Hier im Norden ist ja öfter mal ein bisschen mehr Wind."

Wind beruhigt sich in der Nacht

Die Temperaturen sinken im Laufe des Tages von zwölf Grad auf acht bis neun Grad. Der Wind soll in der Nacht zu Dienstag nachlassen. Dann soll es kühler und mit häufigen Schauern weiter wechselhaft bleiben.

