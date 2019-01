Stand: 09.01.2019 07:38 Uhr

Sturmflut an der Ostseeküste erwartet

Nachdem sich Sturmtief "Benjamin" am Dienstag vor allem an der Nordseeküste bemerkbar gemacht hat, bereitet sich heute die Ostseeküste auf eine Sturmflut vor. Vorhersagen des Bundesamtes für Seeschifffahrt und Hydrographie (BSH) zufolge ist mit Pegelständen bis zu 1,30 Meter über Normal zu rechnen. So hoch werde das Wasser voraussichtlich aber nur an den westlichen Küstenabschnitten rund um Wismar steigen. In der Lübecker Bucht können ebenfalls Wasserstände um 1,30 Meter über dem normalen Hochwasser auftreten. Für die Nordsee besteht nach Angaben des BSH dagegen am Mittwoch keine Sturmflutgefahr mehr.

Starkwind-Warnung - aber "Benjamin" zieht ab

Heute werden nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) an der Ostseeküste Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommerns Windgeschwindigkeiten von 80 Kilometern in der Stunde erwartet. In exponierten Lagen muss auch mit schweren Sturmböen um 90 Kilometer pro Stunde gerechnet werden. Nach Angaben des BSH soll Sturmtief "Benjamin" nach Südosten abziehen. Heute Mittag werde es voraussichtlich bereits über Südpolen liegen, so dass der Sturm an der Ostseeküste abflauen und das Hochwasser zurückgehen werde, sagte ein BSH-Sprecher.

Nach dem Sturm kommen Glätte und Schnee NDR//Aktuell - 08.01.2019 14:00 Uhr Sturmtief "Benjamin" bringt starke Böen, schwächt jedoch in der Nacht auf Mittwoch ab und kalte Luft aus Skandinavien sorgt dann für glatte Straßen und vereinzelte Schneefälle.







4,5 bei 8 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

In den frühen Morgenstunden erreichte Wismar laut BSH als erste Stadt einen Pegelstand von einem Meter über Normal - also dem Grenzwert für eine Sturmflut an der Ostsee. In der Hansestadt stehen einer Sprecherin der Stadt zufolge Sandsäcke für Anwohner des Hafens bereit. Autofahrer sind aufgerufen, ihre Fahrzeuge aus dem gefährdeten Bereich zu fahren. In der vergangenen Woche waren am Wismarer Hafen bei einem Pegelstand von 1,84 Meter über Normal Straßen überflutet und ein Fußweg unterspült worden. So hoch soll das Wasser diesmal nicht steigen. Das Sperrwerk in Greifswald wird geschlossen, um die Stadt vor Überschwemmung zu schützen.

Vorsicht Glättegefahr!

Die Temperaturen sind in weiten Teilen Norddeutschlands auf Werte um null Grad gefallen. Schneeregen oder nasser Schnee sind möglich. Vor allem in Mecklenburg-Vorpommern könnte es weiß werden. Die niedrigen Temperaturen im Norden bringen es mit sich, dass es im Berufsverkehr heute vielerorts rutschig werden kann.

mecklenburg-vorpommern Küsten in MV droht erneut Hochwasser Das Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrografie rechnet am Mittwoch erneut mit einem Hochwasser an der Küste Mecklenburg-Vorpommerns. In Wismar werden Maximalwerte bis 1,3 Meter über normal erwartet. mehr

S-Bahn fährt gegen auf Gleise gefallenen Baum

Zwischen Stade und Buxtehude fuhr eine S-Bahn der Linie S3 in der Nacht zu Mittwoch gegen einen auf dem Gleis liegenden Baum. Laut Polizei stürzte der Baum bei Dollern durch den Sturm auf das Gleis. Keiner der 13 Reisenden in der Bahn wurde verletzt. Am Morgen war nur ein Gleis auf der Strecke befahrbar. Die S-Bahn richtete einen Ersatzverkehr mit Bussen ein. Es kann zu Verspätungen und Teilausfällen kommen.

Behinderungen im Schiffsverkehr

Wegen Sturm und Hochwasser kommt es zudem weiter zu Beeinträchtigungen im Fährverkehr. Zwischen Cuxhaven und Helgoland fallen auch heute alle Fahrten aus, wie die Reederei Cassen Eils mitteilte. Am Donnerstag entfällt zudem die Fahrt um 7.30 Uhr nach Cuxhaven. Auch der Fährverkehr zur Insel Wangerooge, der am Dienstag eingestellt wurde, ist wegen der hohen Wasserstände weiter eingeschränkt.

Stärkste Böen auf Spiekeroog

Das Sturmtief "Benjamin" hatte Norddeutschland am Dienstag viel Regen beschert - und Sturm mit Böen in Orkanstärke. Nach DWD-Angaben war die ostfriesische Insel Spiekeroog Spitzenreiter bei den Windgeschwindigkeiten. Dort seien Böen mit 119 Kilometern pro Stunde gemessen worden. Auf Helgoland und Sylt erreichte der Sturm Geschwindigkeiten von bis zu 93 km/h. Am Leuchtturm Kiel wurden bis zu 89 km/h gemessen.

niedersachsen Sturm "Benjamin" richtet nur kleine Schäden an Tief "Benjamin" ist über Niedersachsen hinweggefegt. An der Küste und im Harz blieb es aber bei kleineren Schäden: Die A31 zwischen Dörpen und Lathen ist noch immer gesperrt. mehr

Travemünde: Fähre kracht gegen Anleger

Im Hafen von Lübeck-Travemünde kollidierte am Dienstag eine unter schwedischer Flagge fahrende Fähre mit einem Anleger. Verletzt wurde nach Polizeiangaben niemand. Am Schiff entstand zwei Meter über der Wasserlinie ein etwa 80 mal 40 Zentimeter großes Loch. Zur Unfallzeit habe starker Wind mit Sturmböen geherrscht. Nach ersten Erkenntnissen habe der Kapitän die Geschwindigkeit falsch eingeschätzt und dann nicht mehr rechtzeitig abbremsen können.

Hamburg: Schäden geringer als erwartet

Auch in Hamburg machte sich der Sturm bemerkbar. Die Elbe überflutete Teile des St.-Pauli-Fischmarkts. Der Scheitel wurde am späten Nachmittag mit 2,08 Metern über dem mittleren Hochwasser erreicht. Im Stadtteil Rahlstedt lösten sich Fassadenteile von einem Haus. Höhenretter der Feuerwehr verhinderten, dass sie auf die Straße fielen. In mehreren Stadtteilen kippten Bäume um und beschädigten geparkte Autos. Hamburgs Feuerwehr teilte mit, dass sich die Schäden insgesamt aber in Grenzen hielten. Offenbar hätten die letzten Stürme schon viele alte Äste aus den Bäumen gefegt.

hamburg Erste Sturmflut des Jahres flutet Fischmarkt Hamburg hat am Dienstag die erste Sturmflut des Jahres erlebt. Die Elbe überflutete Teile des St.-Pauli-Fischmarkts. Auch in anderen Stadtteilen kam es zu kleineren Zwischenfällen. mehr

Suche nach Containern unterbrochen

Wegen des Sturms wurde die Suche nach Containern unterbrochen, die der Frachter "MSC Zoe" vorige Woche auf dem Weg nach Bremerhaven verloren hatte. Die Suche nach angespülter Ladung wurde jedoch fortgesetzt, unter anderem mit einem geländegängigen Kettenfahrzeug am Strand der Insel Borkum. Dort seien zahlreiche Einzelteile wie Fahrradschutzbleche, Verpackungsreste und Müll angetrieben, berichteten Mitarbeiter des Havariekommandos.

Sturmtief "Benjamin" fegt über den Norden NDR//Aktuell - 08.01.2019 21:45 Uhr Das Sturmtief "Benjamin" ist am Dienstag zum Teil mit Orkanböen über Norddeutschland gefegt. Größere Schäden blieben bis zum Abend aber aus.







4,67 bei 3 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Dieses Thema im Programm: NDR//Aktuell | 09.01.2019 | 06:00 Uhr