Sturm überrascht Touristen und stört Bahnverkehr

Ein Richtung Baltikum ziehendes Sturmtief hat am Dienstag sowohl in Niedersachsen als auch in Mecklenburg-Vorpommern Menschen überrascht und Schäden angerichtet. Zahlreiche Bahnen verspäteten sich.

Einschränkungen im Bahnverkehr

Wegen umgestürzter Bäume auf den Schienen schränkte die Bahngesellschaft Metronom ihren Verkehr auf mehreren Strecken ein. Unter anderem sollte die Strecke zwischen Hannover und Uelzen bis Mitternacht voll gesperrt sein. Die ICE-Verbindungen der Deutschen Bahn wurden deshalb umgeleitet, die Halte Lüneburg, Uelzen und Celle entfielen. Dadurch verspäteten sich die Züge um etwa 60 Minuten.

Zudem kam es bei Metronom-Verbindungen auf der Strecke Uelzen-Lüneburg-Hamburg und zwischen Hannover und Göttingen in beiden Richtungen zu Verspätungen. Teilweise wurden Ersatzbusse angeboten. Auch zwischen Hamburg und Bremen kam es zu Verspätungen.

Urlauber und Segler von Sturm überrascht

Auf der ostfriesischen Insel Norderney wurden Urlauber von dem höher ausgefallenen Hochwasser überrascht. Sie kletterten im Osten der Insel auf eine Düne, von der sie ein Rettungshubschrauber abholte. Bereits am Nachmittag war ein Segelboot auf der Müritz an der Mecklenburgischen Seenplatte gekentert. Bei Böen bis Stärke Acht bohrte sich der Mast in den Boden des Sees. Die fünf Segler wurden von einem anderen Boot aufgenommen.

Zudem war laut Polizei ein junger Mopedfahrer bei Neuenkirchen (Landkreis Vorpommern-Greifswald) von einer Böe erfasst, von der Straße gedrängt und dabei schwer verletzt worden. Die Rostocker Feuerwehr rückte zu knapp 20 Einsätzen aus.

Sturmböen auch in der Nacht

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) rechnet für die ganze Nacht mit teils schweren Sturmböen. Unwetterwarnungen finden Sie hier. Zudem besteht laut dem Niedersächsischen Landesbetrieb für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz Überflutungsgefahr für Strände und Flächen vor den Deichen.

