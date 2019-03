Stand: 10.03.2019 20:36 Uhr

Sturm "Eberhard" behindert Bahnverkehr im Norden

Wegen des Sturmtiefs "Eberhard" hat die Deutsche Bahn am Sonntag den Fernverkehr in Nordrhein-Westfalen vorübergehend eingestellt. Davon sind auch Verbindungen über Hannover, Osnabrück und Hamburg betroffen. Auch am Montag rechnet die Bahn mit Beeinträchtigungen. Für Sonntag und Montag gültige Fahrkarten behalten Bahn-Angaben zufolge ihre Gültigkeit und können entweder kostenfrei storniert oder bis eine Woche nach Störungsende genutzt werden. Die Zugbindung wurde aufgehoben.

Glättegefahr im Norden

Neben den Störungen im Bahnverkehr kann es glatt werden auf den Straßen und Gehwegen im Norden. Das gilt laut Deutschem Wetterdienst (DWD) vor allem für die Nacht auf Montag, wenn Schneeregen oder nasser Schnee für Glättegefahr sorgt. Auch tagsüber sind in ganz Norddeutschland gelegentliche Schnee- oder Graupelschauer möglich - bei Höchstwerten von 6 Grad.

"Eberhard" fegte über Südniedersachsen

Der Sturm "Eberhard" wütete am Sonntag vor allem im Süden und Westen Deutschlands, während im Norden nur über Südniedersachsen orkanartigen Böen mit Windstärke 12 fegten. Eine Unwetterwarnung des DWD galt für den Süden der Landkreise Osnabrück, Hameln-Pyrmont und Hildesheim sowie für die kompletten Landkreise Holzminden, Goslar und Northeim. Rund um Elvershausen und Eschershausen wurden gesperrte Kreis- und Landesstraßen gemeldet, weil Bäume umgestürzt waren.

