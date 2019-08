Stand: 04.08.2019 08:50 Uhr

Stauwehr-Defekt soll bis Mittwoch behoben werden

Der folgenschwere Defekt am Elb-Stauwehr bei Geesthacht südöstlich von Hamburg wird voraussichtlich schneller als erwartet behoben. Nach NDR Informationen soll der teilweise unterspülte Damm bis Mittwoch wieder dicht sein. Anschließend könnte der Pegel der Elbe angehoben werden. Läuft alles nach Plan, würde Mitte kommender Woche auch das Schiffshebewerk Scharnebeck (Landkreis Lüneburg) wieder in Betrieb genommen. Hier sitzen auf beiden Seiten aktuell mehr als 30 Frachtschiffe fest.

Wehröffnung führt zu Schiffsstau in Scharnebeck 03.08.2019 16:45 Uhr Aufgrund der Öffnung eines Sektors des Elbe-Stauwehrs bei Geesthacht ist das Schiffshebewerk in Scharnebeck außer Betrieb. Dort stauen sich die Schiffe.







Wasserstand der Elbe sinkt nach Öffnung von Schleuse

Der Schaden am Elb-Stauwehr Geesthacht war am Freitagnachmittag bemerkt worden. Es musste eine Schleuse geöffnet werden, um den Druck zu reduzieren. Der Pegelstand bei Hohnstorf sank daraufhin in der Nacht zu Sonnabend von 421 auf 382 Zentimeter. Bereits am Morgen kam ein Krisenstab zusammen - anschließend wurden Schiffe und Material zur Reparatur geordert, wie Thilo Wachholz von der Generaldirektion Wasserstraßen und Schifffahrt Hannover NDR.de sagte. Nun wird daran gearbeitet, die Löcher im Damm so effizient wie möglich zu verfüllen. Zunächst war vermutet worden, dass die Instandsetzung wesentlich länger als ein paar Tage dauern würde.

Angriff auf Löcher von Wasser- und Landseite

Laut Wachholz konnte zu Beginn nur vom Wasser aus gearbeitet werden. Heute soll zusätzlich der "Angriff" vom Land aus starten. Für die Fahrzeuge werde eine Baustraße erstellt, sagte Wachholz. Sandladungen seien bereits vor Ort. Gearbeitet werde unter anderem auch mit sogenannten Big Bags, großen Säcken, die mit Kies gefüllt werden. "Am Fuß dieses Dammes, nicht am ganzen Damm, gibt es eine Abspülung", erklärte Wachholz dem NDR Schleswig-Holstein. "Der Fuß dient der Standsicherheit, die ist jetzt gefährdet. Wir müssen den unteren Bereich mit sehr viel Material schnell absichern."

Schiffe stauen sich in Scharnebeck

Mittlerweile steht die komplette Hinterlandanbindung des Hamburger Hafens still. Zahlreiche Schiffe auf den Kanälen können vorerst nicht weiterfahren. In Scharnebeck bräuchte es einen Mindestwasserstand von vier Metern, um die Schiffe heben zu können. Wie NDR 1 Niedersachsen berichtet, fehlen 25 Zentimeter. Und so staut es sich jetzt schon auf beiden Seiten des Kanals. Allein südlich sind es mehr als 20 Frachtschiffe, die ihre geplante Fahrt nach Hamburg nicht fortsetzen können. Deshalb werden sie jetzt auf die vorhandenen Liegeplätze zwischen Lüneburg und Uelzen verteilt.

