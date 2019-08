Stand: 03.08.2019 09:25 Uhr

Starkregen: Etliche Feuerwehr-Einsätze im Norden

Tief "Wolfgang" hat am Freitag viele Gewitterzellen mit kräftigen Schauern nach Norddeutschland gebracht. Betroffen waren vor allem Teile Niedersachsens, der Süden Schleswig-Holsteins und Westmecklenburg.

Lohner Innenstadt zeitweise unter Wasser

In Niedersachsen sorgte Starkregen vor allem in Lohne (Landkreis Vechta) und Diepholz für zahlreiche Feuerwehreinsätze. Ein Großteil der Lohner Innenstadt habe zwischenzeitlich unter Wasser gestanden, teilte die Polizei in Oldenburg mit. Zwischen 19 und 20 Uhr seien rund 80 Liter Regen pro Quadratmeter gefallen. Straßen waren teilweise nicht mehr befahrbar, etliche Keller liefen mit Wasser voll. In Diepholz hatte die Feuerwehr den Angaben zufolge rund 190 Einsätze. Vorsorglich wurde das in der Stadt stattfindende Appletree Garden Festival für zwei Stunden unterbrochen, wie ein Feuerwehrsprecher mitteilte. Rund 3.000 Besucher mussten das Festivalgelände verlassen. In Dinklage (Landkreis Vechta) evakuierte die Feuerwehr am Freitag wegen des Starkregens ein Zeltlager. Rund 120 Kinder wurden vorübergehend in einer Schule einquartiert.

Wacken-Gelände zeitweilig geräumt

In Schleswig-Holstein kam es allein in den Ortschaften Nahe und Itzstedt im Kreis Segeberg zu rund 60 Feuerwehr-Einsätzen. Meist ging es um vollgelaufene Keller. Wasserschäden gab es dort nicht nur in Wohnhäusern, sondern auch in drei Supermärkten.

Vorsichtshalber wurde das Gelände des Wacken-Festivals im Kreis Steinburg am Nachmittag vorübergehend geräumt, das Programm unterbrochen. Nach knapp zwei Stunden durften die Besucher zurück. "Das Gewitter war wesentlich weniger schlimm, als es hätte kommen können", sagte eine Polizeisprecherin. Bereits am Mittwoch war ein Teil des Geländes wegen eines Gewitters vorübergehend gesperrt worden.

Am Wochenende sonnig und warm

Am Wochenende dürfen sich Badegäste und Festivalbesucher in Norddeutschland nun wieder über freundliches Wetter freuen: Nach einem Sonne-Wolken-Mix und Temperaturen zwischen 22 Grad an den Küsten und 25 Grad im Landesinneren am Sonnabend wird der Sonntag überwiegend sonnig und warm, wie Dominik Jung vom Wetterdienst Q.met prognostizierte.

Für Landwirte geht Dürre weiter

Nach dem schönen Wochenendwetter kommt Montag dann ein neues Tief mit Schauern und Gewittern. Dabei bleibt es jedoch mit 23 bis 27 Grad recht warm. "Das Wetter entspricht derzeit dem typischen mitteleuropäischen Sommerwetter: nicht zu heiß und nicht zu kalt", resümiert Jung. Für Landwirte gehe die große Dürre allerdings weiter. Auf dem knochentrockenen Boden könnten die Gewitterschauer nicht einsickern, stattdessen würden neue Pflanzen mitgerissen.

