Sommerpause: Gewitter über dem Norden, Kaltfront naht

Der zuletzt wolkenlose Himmel über Norddeutschland bekommt in den nächsten Tagen immer wieder dunkle Flecken. Denn nach den schweren Gewittern am Dienstag ist nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) auch am Mittwoch mit Unwettern zu rechnen. Diese können vor allem in Schleswig-Holstein und im Süden und Osten von Niedersachsen auftreten. Örtlich drohen dann am Nachmittag wieder bis zu 35 Liter Regen pro Quadratmeter. Auch Hagelschauer sind möglich. Die Temperaturen bleiben aber weiterhin hoch, sie klettern an den Küsten bis auf 30 Grad, in einigen Teilen Niedersachsens sogar bis auf 35 Grad. Abseits von Gewittern weht der Wind meist nur schwach aus Süd bis Südwest.

Das Wetter für Norddeutschland NDR//Aktuell - 27.08.2019 14:00 Uhr Die aktuelle Wetterlage und die Vorhersage für die kommenden Tage: Der Wetterbericht von NDR//Aktuell hält Sie bei Sonne, Regen, Schnee und Glatteis auf dem Laufenden.







Umgestürzter Baum blockiert Bäderbahn "Molli"

Die ersten schweren Gewitter zogen bereits am Dienstagnachmittag über Norddeutschland. Für mehrere Regionen galten Unwetterwarnungen. In Rostock überschwemmte Starkregen vorübergehend mehrere Straßen. Die Feuerwehr rückte binnen kürzester Zeit zu mehr als 100 Einsätzen aus, um zumeist vollgelaufene Keller leerzupumpen. Im Landkreis Rostock kippte nach Angaben eines Sprechers ein Baum auf das Gleis der historischen Bäderbahn "Molli" zwischen Heiligendamm und Kühlungsborn. Der Bahnverkehr wurde unterbrochen. Verletzt wurde niemand.

Feuerwehr Hamburg mobilisiert Reservekräfte

In Hamburg waren die Einsatzkräfte vor allem im Nordwesten der Stadt damit beschäftigt, nach einem Unwetter mit Hagel, heftigen Windböen und Starkregen Schäden zu beseitigen. Wie die Feuerwehr Hamburg am Abend mitteilte, gingen so viele Notrufe ein, dass sämtliche verfügbaren Reservekräfte mobilisiert werden mussten. Bei 255 "Ausnahme"-Einsätzen wurden Regenwasser aus Gebäuden und Straßenunterführungen gepumpt sowie Baumkronen und abgeknickte Äste von Fahrbahnen, Fahrzeugen, Gleisen und Häusern entfernt. Zweimal kam ein Hilferuf von Menschen, die von plötzlich eindringenden Wassermassen in einem Auto und in einem Keller eingeschlossen worden waren. Sie konnten aber noch vor Eintreffen der Feuerwehr befreit werden. Auch in Hamburg gab es bis zum späten Abend keine Verletzten.

Hitzebelastung nimmt zu

Am Mittwoch soll es zunächst mit großer Hitze weitergehen. Vor allem ältere und schwächere Menschen könnten zunehmend Probleme bekommen. Verstärkt wirken sich hier die sogenannten Tropennächte aus, denn vielerorts sänken die Temperaturen auch nachts nicht unter die 20-Grad-Marke, so NDR Wetterexperte Frank Böttcher.

Diese "Rund-um-die-Uhr-Hitze" kann etwa Kreislaufbeschwerden auslösen. Reichlich kühle Getränke oder Wadenwickel sorgen hier für Erleichterung. Auch für die Natur sind die tagelangen, heißen und regenlosen Phasen nicht unproblematisch. So gilt in Teilen Niedersachsens und Mecklenburg-Vorpommerns zurzeit laut Waldbrandgefahrenindex die höchste Warnstufe 5.

Abkühlung am Donnerstag

Wo keine Gewitter auftreten, ist es spätestens am Donnerstag mit dem makellos blauen Himmel vorbei. Eine Kaltfront bringt Wolken und Regen. In der Lüneburger Heide können die Temperaturen zwar noch einmal auf 30 Grad steigen, sonst liegen sie aber bei angenehmen 23 Grad. Durchlüften ist angesagt.

Die Sonne kehrt zurück

Doch das schöne Wetter kehrt rechtzeitig zum Wochenende zurück. Bereits am Freitag wird es laut DWD wieder heiter und trocken. Und auch der Sonnabend verspricht Sonnenschein und meist wolkenfreien Himmel. Nur an der Nordsee können sich im Laufe des Tages erste Schauer bilden. Sie bringen einen Vorgeschmack auf den Sonntag, der - außer in Teilen von Mecklenburg-Vorpommern - nass und bewölkt wird.

