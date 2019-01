Stand: 27.01.2019 00:01 Uhr

So gedenkt der Norden des Holocausts

An vielen Orten im Norden würdigen Veranstaltungen den Holocaust-Gedenktag und erinnern an die Befreiung des Vernichtungslagers Auschwitz durch die sowjetische Armee vor nunmehr 74 Jahren. Der 27. Januar ist seit 1996 Gedenktag für die Opfer des Nationalsozialismus.

In Schleswig-Holstein sind eine Reihe von Veranstaltungen geplant. An der KZ-Gedenkstätte Wittmoor in Norderstedt wird am Sonntagnachmittag zum Gedenken an die sechs Millionen ermordeten Juden ein Kranz niedergelegt. Die Gedenkfeier im Kieler Rathaus dreht sich vor allem um diejenigen, die sich lieber das Leben genommen haben, als in die Fänge der Nationalsozialisten zu geraten. In Lübeck findet am Vormittag ein ökumenischer Gottesdienst mit Bischöfin Kirsten Fehrs im Dom statt. Bei der zentralen Gedenkveranstaltung in Lübeck am frühen Abend im St. Annen-Museum wird nicht nur der Opfer der Nazis gedacht, sondern auch an den Brandanschlag auf die benachbarte Lübecker Synagoge vor 25 Jahren erinnert.

Weitere Informationen KZ Wittmoor: Wo die Nazis auf Umerziehung setzten Vor 85 Jahren, am 18. Oktober 1933, lösten die Nationalsozialisten ihr erstes Hamburger KZ schon wieder auf. In Wittmoor gab es noch keine systematische Folter wie in späteren Lagern. mehr

Hamburg: Bürgerschaft setzt auf szenische Lesung

Mit Liedern und ihren unterschiedlichen Bedeutungen für Opfer und Täter erinnert die Hamburgische Bürgerschaft in diesem Jahr an die Verbrechen der Nazi-Herrschaft. Unter dem Titel "Sog nit Kejnmol - Lieder aus Lagern und Gettos 1933–1944" wird der Künstler Michael Batz am Sonntag im Großen Festsaal des Rathauses bereits zum 20. Mal in einer szenischen Lesung die Geschichte des Holocaust begreifbar machen. Es gehe darum, "klarzumachen, dass es mit dem Erinnern nicht getan ist", sagte Bürgerschaftspräsidentin Carola Veit im Vorfeld. Vielmehr gelte es, "gegen das Vergessen anzuarbeiten".

Die szenische Lesung wird ab 17 Uhr über die Internetseite der Bürgerschaftlive übertragen.

Weitere Informationen Als KZ-Gefangene mitten in Hamburg schufteten Tausende KZ-Häftlinge mussten ab 1943 in Hamburg arbeiten. Untergebracht waren sie in 15 Außenlagern des KZ Neuengamme. So begegneten sie auch der Bevölkerung. Nur wenige Hamburger halfen. mehr

MV: Gedenken an Euthanasie-Opfer und Zwangsarbeiter

In Mecklenburg-Vorpommern gibt es unter anderem Gedenkveranstaltungen in Barth, Gadebusch und Saßnitz. In Alt Rehse und Neubrandenburg erinnern unter anderem das Bonhoeffer Klinikum und die Landeszentrale für Politische Bildung unter der Überschrift "Erinnern, Betrauern und Wachrütteln" an Tausende Euthanasie-Opfer während des Nationalsozialismus. An die vielen Zwangsarbeiter in dieser Zeit erinnert die Stadt Rostock bei einer Gedenkstunde auf dem Neuen Friedhof. In Greifswald gedenken Universität und Stadt im Pommerschen Landesmuseum der Unterdrückung der Sozialdemokratie während der NS-Zeit. Zahlreiche Mitglieder der Partei, die nicht ins Ausland emigrierten, wurden ermordet.

Holocaust-Gedenken im Schweriner Landtag Nordmagazin - 22.01.2019 19:30 Uhr Mit einer Gedenkstunde erinnert der Landtag in Schwerin an die Opfer des Nationalsozialismus. Dazu war auch die Holocaust-Überlebende Batsheva Dagan aus Israel angereist.







2,33 bei 3 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

"Erinnerung an das Geschehene wachhalten"

Zum Internationalen Gedenktag an die Opfer des Holocausts gibt es auch in Niedersachsen zahlreiche Veranstaltungen. So ist beispielsweise auf der Gedenkstätte des ehemaligen Lagers Sandbostel (Landkreis Rotenburg) ein Rundgang zum Thema "Das Schicksal der sowjetischen Kriegsgefangenen und der KZ-Häftlinge" geplant.

Die Evangelische Kirche in Deutschland (EKD) hat anlässlich des Holocaust-Gedenktages am 27. Januar zu einer lebendigen Erinnerungskultur aufgerufen. "Wir dürfen nicht vergessen, was damals in unserem Land Menschen anderen Menschen angetan haben", erklärte der Ratsvorsitzende der EKD, Heinrich Bedford-Strohm, am Sonnabend in Hannover. Dies sei umso dringlicher, als derzeit kaum eine Woche ohne Meldungen über antisemitische Vorfälle vergehe, sagte Bedford-Strohm. "Unsere Aufgabe ist es, die Erinnerung an das Geschehene wachzuhalten."

Merkel: Null Toleranz gegenüber Hass

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) rief anlässlich des Holocaust-Gedenktags dazu auf, keinerlei Toleranz gegenüber Antisemitismus und Hass zu zeigen. "Dieser Tag lässt uns daran erinnern, was Rassenwahn, Hass und Menschenfeindlichkeit anrichten können", sagte die Kanzlerin.

Dieses Thema im Programm: Aktuell | 27.01.2019 | 07:00 Uhr