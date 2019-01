Stand: 25.01.2019 21:04 Uhr

Schneefall im Norden - Vorsicht vor Glätte

Nach mehreren Tagen mit Temperaturen deutlich unter null Grad Celsius, aber weitgehender Trockenheit, schneite es am Freitag in weiten Teilen Norddeutschlands leicht. Verkehrsteilnehmer sollten sich daher vor Glätte und gefrierendem Regen in Acht nehmen. Der Meteorologe Thore Hansen vom Deutschen Wetterdienst (DWD) warnte zudem vor allem für Schleswig-Holstein und Hamburg: "Es gibt das Potenzial für Glatteis."

Mildere Temperaturen nach Niederschlägen NDR//Aktuell - 25.01.2019 14:00 Uhr Tiefdruckgebiete nähern sich von der Nordsee und bringen Schnee und Regen mit sich. Örtlich kann es glatt werden. Am Wochenende folgen mildere Temperaturen.







A7-Sperrung wegen Wetterprognose verschoben

Die für das Wochenende geplanten Bauarbeiten auf der Autobahn 7 in Niedersachsen zwischen Seesen und Northeim-Nord wurden wegen der Wetterprognose abgesagt. Ursprünglich war eine Vollsperrung von Freitagabend bis Sonntagmittag geplant. Informationen zur Verkehrslage finden Sie hier.

Am Wochenende deutliche Plusgrade erwartet

Der Sonnabend gestalte sich tagsüber trotz Niederschlags weitgehend eisfrei, "denn da erreichen die Temperaturen teils deutliche Plusgrade", sagte Dennis Brüning von der MeteoGroup NDR.de. Niedersachsen stehen mit bis zu acht Grad Celsius die norddeutschen Top-Temperaturen des Tages in Aussicht. Am Sonntag werde dann ein weiteres Tief im Norden für Regen sorgen, vor allem in Vorpommern sind dann erneut Schneefälle möglich.

Schlechte Nachrichten für Ausflügler

Wer angesichts von zu erwartendem Neuschnee und frei verfügbarer Zeit zum Beispiel über einen Wintersport-Ausflug in den Harz nachdenkt, den muss Brüning enttäuschen: "Am Sonnabend wird's dort Regen geben, und auch der Sonntag wird wohl kein schöner Ausflugstag, sondern eher trüb und neblig." Noch dringender rät der Meteorologe davon ab, es mit Schlittschuhlaufen zu versuchen: "Die Eisschicht auf Seen, Teichen und Tümpeln wird im Regelfall nicht dick genug sein, dafür war die Frostperiode schlicht nicht lang genug."

Ab Montag wird's wieder kalt

Für die kommende Woche kündigt der Wetter-Experte eine neuerliche Kältewelle an. "Nach der Milderung am Wochenende werden die Temperaturen definitiv wieder runtergehen - nur, ob es so kalt wird wie aktuell, ist fraglich." Thore Hansen vom DWD warnte am Freitag schon mal: "Man sollte lieber mit Glätte rechnen."

