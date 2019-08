Stand: 03.08.2019 12:31 Uhr

Scharnebeck: Zwangspause für die Schifffahrt

Das Schiffshebewerk in Scharnebeck (Landkreis Lüneburg) ist außer Betrieb, die Schifffahrt muss auf dem Elbe-Seiten-Kanal eine Zwangspause einlegen. Grund dafür ist offenbar ein Vorgang einige Kilometer nördlich beim Elbe-Stauwehr bei Geesthacht (Schleswig-Holstein). Dort ist seit Freitagabend ein Sektor des Wehrs geöffnet. Das hat gravierende Folgen für die Binnenschifffahrt auf dem Elbe-Seitenkanal in Niedersachsen.

"Wir haben das Wasser kontrolliert abgelassen"

Nach Informationen von NDR 1 Niedersachsen ist der Grund dafür ein unterspülter Damm. Daraufhin wurden eine Schleuse geöffnet. "Wir haben Wasser kontrolliert abgelassen", sagte ein Mitarbeiter gegenüber NDR.de. Daraufhin ist der Pegelstand bei Hohnstorf von 421 auf 382 Zentimeter abgesunken. Um 13 Uhr tritt in Geesthacht ein Krisenstab zusammen, um das weitere Vorgehen zu beraten. Wie ein Sprecher der Generaldirektion Wasserstraßen und Schifffahrt gegenüber dem Sender sagte, könnten die Reparaturen am Damm mehrere Wochen dauern - und das Schiffshebewerk in Scharnebeck außer Betrieb bleiben.

Schiffe stauen sich in Scharnebeck

In Scharnebeck bräuchte es einen Mindestwasserstand von vier Metern, um die Schiffe heben zu können. Wie NDR 1 Niedersachsen berichtet, fehlen 25 Zentimeter. Und so staut es sich jetzt schon auf beiden Seiten des Kanals. Südlich sind es inzwischen weit über 20 Frachtschiffe, die ihre geplante Fahrt nach Hamburg nicht fortsetzen können. Deshalb werden sie jetzt auf die vorhandenen Liegeplätze zwischen Lüneburg und Uelzen verteilt. Wie lange sie dort parken müssen, ist unklar.

Karte: Offene Staustufe in Geesthacht: Elbpegel sinkt

