Stand: 06.10.2019 15:13 Uhr

Rückreisewelle spült dicke Staus in den Norden

Erst Feiertag, dann für viele ein Brückentag, dann das Wochenende: Vier freie Tage am Stück, da zog es offenbar zahlreiche Kurzurlauber an die Küsten. Heute läuft die Rückreisewelle - wenn sie denn läuft. Denn insbesondere um Hamburg und Bremen herum gibt es derzeit lange Staus auf den Autobahnen, vor allem in Richtung Süden. Den längsten Stauabschnitt gibt es derzeit auf der A31 zwischen Meppen-Nord und Emsbüren: Drei Baustellen führen dort dazu, dass der Verkehr auf 15 Kilometern Länge steht. Insgesamt stockt oder staut es sich im Moment auf rund 120 Kilometern auf den norddeutschen Autobahnen. Ähnlich sah es am Mittwoch aus. Verschärfend kommt hinzu, dass in mehreren Bundesländern die Ferien anfingen.

Wie es im Detail auf den Straßen aussieht, erfahren Sie rund um die Uhr im NDR Verkehrsstudio.

Videos 28:30 Wie geht das? Ein Norden ohne Stau Wie geht das? Bremsen, stehen, warten. Der Film zeigt, wie Staus erfasst und ausgewertet werden. Wie können wir Stau umgehen und mit welchen Konzepten lässt sich der Kollaps vermeiden? Video (28:30 min)

Das sind die neuralgischen Punkte im Norden

Dem ADAC zufolge sind vor allem die Fernstraßen zur und von der Nord- und Ostsee staugefährdet, die A1 Hamburg-Bremen sowie die A7 zwischen Hamburg und Hannover. Verschärft werden dürfte die Situation durch mehrere Herbst-Baustellen. Eine Baustelle auf der A7 zwischen Großburgwedel und Westenholz, die bereits in den Sommerferien für mehrere lange Staus gesorgt hatte, gibt es noch immer. Auch auf der A7 südlich von Hannover sowie auf der A1 könnten Bauarbeiten die Autofahrer ausbremsen.

Neun Länder starten in die Herbstferien

Die Herbstferien haben nicht nur in den norddeutschen Bundesländern Hamburg, Niedersachsen, Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern begonnen, sondern auch in Berlin, Brandenburg, Saarland, Sachsen-Anhalt und Thüringen. Hessen und Rheinland-Pfalz waren in der Vorwoche in die Ferienzeit gestartet.

Dieses Thema im Programm: NDR Info | Aktuell | 06.10.2019 | 15:00 Uhr