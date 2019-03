Stand: 29.03.2019 11:19 Uhr

Rückenwind am Arbeitsmarkt - nicht nur saisonal

Überall im Norden geht die Arbeitslosigkeit weiter zurück. Saisonal bedingt ist die Arbeitslosenquote im März deutlich gesunken. Vor allem in Mecklenburg-Vorpommern macht sich das bemerkbar. Aber auch im Vergleich zum März vor einem Jahr haben immer mehr Menschen einen festen Job gefunden. Damit liegen die norddeutschen Länder im Trend: Bundesweit sank die Arbeitslosenquote um 0,2 Prozentpunkte auf 5,1 Prozent. Viele Betriebe suchen weiter Personal - vor allem Fachkräfte. Und auch für Auszubildende gibt es laut Arbeitsagenturen viele offene Stellen.

Niedersachsen: Das Frühjahr beflügelt Arbeitsmarkt

Die Zahl der Arbeitslosen in Niedersachsen ist im März auf 221.084 gesunken. Das waren 7,1 Prozent weniger als vor einem Jahr und 3,7 Prozent weniger als im vergangenen Monat. Die Arbeitslosenquote ist auf nunmehr 5,1 Prozent gefallen. "Die schon länger anhaltend positive Entwicklung hat noch zusätzlichen Schwung bekommen, weil nach den Wintermonaten die Betriebe mit Außenarbeiten wieder durchstarten und Personal einstellen", erklärte Bärbel Höltzen-Schoh, Chefin der Regionaldirektion Niedersachsen-Bremen der Bundesagentur für Arbeit. Dazu gehörten beispielsweise das Baugewerbe und der Garten- und Landschaftsbau. Die Personalnachfrage bewege sich weiter auf hohem Niveau: In Niedersachsen seien derzeit fast 77.800 freie Stellen gemeldet. Gesucht würden zum großen Teil Fachkräfte. Auch die sozialversicherungspflichtige Beschäftigung wachse kontinuierlich.

Schleswig-Holstein: Positive Entwicklung ist stabil

Auch in Schleswig-Holstein gibt es immer weniger Arbeitssuchende: Die Zahl der Arbeitslosen liegt nun bei 82.200. Im Vergleich zum März des Vorjahres hat sich die Arbeitslosigkeit um 9.500 oder 10,4 Prozent reduziert. Die Arbeitslosenquote beträgt nun 5,3 Prozent, vor einem Jahr lag sie noch bei 6 Prozent. Im Vergleich zum Vormonat Februar ist die Arbeitslosenzahl um 3.000 oder 3,5 Prozent gesunken. Unter den Kreisen erzielte Stormarn mit 3,1 Prozent die niedrigste Quote, unter den kreisfreien Städten war Lübeck mit 7,5 Prozent Spitzenreiter. "Erfreulich ist, dass alle Alters- und Personengruppen von der insgesamt robusten Arbeitsmarktlage profitiert haben", sagte Margit Haupt-Koopmann, Chefin der Regionaldirektion Nord der Bundesagentur für Arbeit. "Wir können nun schon seit viereinhalb Jahren ununterbrochen einen Rückgang der Arbeitslosenzahlen gegenüber dem entsprechenden Vorjahresmonat melden." Auch am Ausbildungsmarkt sehe es gut aus: Es gebe noch offene Stellen in allen Branchen.

Mecklenburg-Vorpommern: Frühjahrsbelebung stimmt weiter zuversichtlich

In Mecklenburg-Vorpommern ist die Arbeitslosigkeit im Norden am stärksten zurückgegangen: Die Arbeitslosenquote liegt mit einem Wert von 7,8 Prozent um einen ganzen Prozentpunkt unter dem Vorjahreswert von 8,8 Prozent. Die Zahl der Arbeitslosen fiel im Vergleich zum März des Vorjahres um 9.100 oder 12,4 Prozent auf 64.171. Im Vergleich zum Vormonat Februar sank die Arbeitslosigkeit um 4.400 oder 6,4 Prozent. "Insbesondere die nun beginnende Tourismussaison stimmt mich auch für die kommenden Monate zuversichtlich", sagte Haupt-Koopmann. Auch in Mecklenburg-Vorpommern könnten Auszubildende noch in allen Branchen einen Platz finden.

Hamburg: Arbeitslosigkeit geht weiter zurück

In Hamburg waren im März 63.477 Menschen arbeitslos gemeldet. Damit ging die Arbeitslosigkeit im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 5 Prozent zurück. Die Quote beträgt aktuell 6,1 Prozent, vor einem Jahr lag sie noch bei 5,3 Prozent. Im Vergleich zum Februar 2019 gibt es rund 1.450 weniger Arbeitslose. Arbeitsagenturchef Sönke Fock freut sich über die hohe Dynamik am Arbeitsmarkt. Jeden Monat würden rund 4.000 neue freie Stellen gemeldet. Die Zahl der Beschäftigten sei gestiegen, weil über alle Branchen hinweg neue Arbeitsplätze entstünden. Sollte sich dieser Trend fortsetzen, könnte Hamburg noch in diesem Jahr erstmals die Marke von einer Million Beschäftigten erreichen.

Gemeldete Arbeitslose und Arbeitslosenquote (gerundete Werte) März 2019 Februar 2019 März 2018 Niedersachsen 221.100 5,1 % 229.600 5,3 % 238.000 5,6 % Schleswig-

Holstein 82.200 5,3 % 85.100 5,5 % 91.700 6,0 % Mecklenburg-

Vorpommern 64.200 7,8 % 68.600 8,4 % 73.200 8,8 % Hamburg 63.500 6,1 % 64.900 6,2 % 67.000 6,6 % Bund 2.301.000 5,1 % 2.373.000 5,3 % 2.458.000 5,5 %

