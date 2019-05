Stand: 30.05.2019 08:58 Uhr

Reisewelle an Himmelfahrt: Weitere Staus erwartet

Zum Beginn des langen Himmelfahrtswochenendes müssen sich Autofahrer in Norddeutschland auch heute auf dichten Verkehr und Staus auf den Autobahnen einstellen. Vor allem am Vormittag könne es Probleme geben, teilte der ADAC mit. Gestern schon wurden viele Reisende, die sich auf den Weg in den Kurzurlaub begeben hatten, von langen Staus aufgehalten. Allein auf den Autobahnen in Niedersachsen hatte sich der Verkehr auf insgesamt mehr als 100 Kilometer gestaut. Vor allem auf der A2 bei Bad Nenndorf brauchten Autofahrer Geduld. Die Autobahn war nach einem Lkw-Unfall stundenlang gesperrt. Das lange Wochenende an Christi Himmelfahrt ist laut ADAC erfahrungsgemäß eines der verkehrsreichsten des ganzen Jahres. Der ADAC empfiehlt deshalb, nach Möglichkeit auf Freitag und Sonnabend als Reisetage auszuweichen. Alle Informationen zu Staus und Baustellen finden Sie auf unserer Verkehrsseite im Überblick.

Mehrere Staus von rund 20 Kilometer Länge

Der ADAC zählt allein in Niedersachsen 19 Baustellen, an denen wohl auch heute wieder Geduld gefragt sein wird. Betroffen seien die Autobahnen 1, 7, 27, 28, 39 und 352. Bereits am Mittwoch staute sich der Verkehr auf der A1 von Bremen in Richtung Lübeck auf bis zu 20 Kilometern. Auf der A7 kam es ebenfalls an mehreren Stellen zu Behinderungen: Bei Lauenau waren es zwischenzeitlich 22 Kilometer, auf denen die Autos Stoßstange an Stoßstange standen. Bei Stellingen entstand ein Stau von zeitweise 19 Kilometer Länge.

Schwerpunkte A1 und A7

Auch heute dürfte es vor allem auf den Fernstraßen von und zur Küste wieder eng werden. Die Großräume Osnabrück, Bremen und Hamburg werden wohl für viele Autofahrer eine Geduldsprobe bereithalten. Einer der Schwerpunkte sei die A7 als wichtige Nord-Süd-Verbindung, hieß es vom ADAC: Zwischen Hannover-Nord bis Soltau gebe es eine Baustelle nach der anderen. Auch zwischen Northeim-Nord und Seesen erwarten die Experten Staus, ebenso zwischen Hamburg und Flensburg. Auf der A1 zwischen Osnabrück und Bremen müssten Reisende ebenfalls mit viel Verkehr rechnen. Die Verkehrsmanagement-Zentrale Niedersachsen rechnet auch mit Staus auf der A31 zwischen Oberhausen und Emden: Dort gebe es ebenfalls einige Baustellen. Viele Kurzurlauber aus Nordrhein-Westfalen würden über die Autobahn zu den Ostfriesischen Inseln fahren.

Auch auf den Bundesstraßen wird es eng

Vor allem wer Richtung Küste unterwegs ist, muss damit rechnen, dass der Stau-Frust auch nach der Abfahrt von der Autobahn weitergeht, so Hans Pieper vom ADAC-Regionalclub Hansa. Konkret nennt er die B105, die B96 sowie B110 und 111. Weiteres Nadelöhr in Mecklenburg-Vorpommern ist die A20 - dort ist bei Tribsees eine Behelfsbrücke eingerichtet, weil die Fahrbahn abgesackt ist. Auf der Brücke darf nur langsam gefahren werden - hohes Staupotenzial. Auf der A27 müssen Autofahrer, die nach Cuxhaven wollen, bei Bremerhaven mit Staus rechnen - auch dort wird gebaut.

Videos 00:58 NDR//Aktuell Schwerer Unfall auf der A2 - Ein Toter NDR//Aktuell Der Fahrer eines Sattelzuges fuhr offenbar auf ein Stauende auf der A2 in Höhe der Anschlussstelle Lauenau ungebremst auf. Der Fahrer des am Stauende stehenden Lkws wurde tödlich verletzt. Video (00:58 min)

Weitere Engpässe in Schleswig-Holstein und Hamburg

In Schleswig-Holstein dürften auf der A24 die Baustelle zwischen Raststätte Gudow und Hornbek für Verzögerungen sorgen, auf der A7 ist der Abschnitt zwischen Bordesholm und Neumünster betroffen. Laut ADAC ist ein weiterer Schwerpunkt rund ums Kreuz Lübeck an A1 und A20. Der ADAC rät Autofahrern und anderen Verkehrsteilnehmern, bei einem Stau bis zehn Kilometer Länge auf der Autobahn zu bleiben. Das Umfahren dauere meist länger.

