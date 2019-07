Stand: 13.07.2019 17:30 Uhr

Reiseverkehr: Weniger Staus als befürchtet

Auf den Autobahnen im Norden ist es am Sonnabend zeitweise sehr voll gewesen, aber die Staus waren nicht so lang wie befürchtet. "Wir haben es schlimmer erwartet", sagte ein Sprecher der Autobahnpolizei Garbsen am frühen Nachmittag. Aber vor allem auf der A7 mussten viele Reisende Geduld aufbringen: Rund um den Elbtunnel in Hamburg ging es in Richtung Süden und Norden nur langsam voran. Auch zwischen Hamburg und Hannover stockte der Verkehr phasenweise auf mehr als zehn Kilometer Länge.

Auf der A1 hingegen entsprach die Verkehrslage einem üblichen Ferien-Sonnabend, wie die Autobahnpolizei in Bramsche mitteilte.

Auf der A1 hingegen entsprach die Verkehrslage einem üblichen Ferien-Sonnabend, wie die Autobahnpolizei in Bramsche mitteilte.

"Schlimmstes Reise-Wochenende des Jahres" erwartet

Dabei hatte der ADAC "eines der schlimmsten Reise-Wochenenden des Jahres" erwartet. Denn mit Ausnahme von Bayern und Baden-Württemberg haben nun alle Bundesländer Ferien - auch das bevölkerungsreichste Bundesland Nordrhein-Westfalen. Zudem machen sich weitere Urlauber aus den Niederlanden auf den Weg. Und das Ziel vieler Feriengäste sind die norddeutschen Küsten.

Viele Baustellen auf der A7

Auf der A7 gibt es Baustellen in Hamburg-Stellingen und Schnelsen, wo derzeit Lärmschutztunnel errichtet werden. In Niedersachsen wird auf mehr als 44 Kilometern des 270 Kilometer langen A7-Abschnitts durch das Bundesland derzeit gebaut, wie die Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr mitteilte. Zwischen Hannover-Nord und Schwarmstedt wird der Belag erneuert, zwischen Walsrode und Bad Fallingbostel läuft der Ausbau auf sechs Spuren, ebenso zwischen Seesen und Nörten-Hardenberg.

