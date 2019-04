Stand: 10.04.2019 14:44 Uhr

Razzia gegen Islamisten in Hannover und Osnabrück

Bei einer bundesweiten Razzia gegen mutmaßliche Unterstützer der radikalislamischen Palästinensergruppe Hamas hat die Polizei in Niedersachsen am Mittwoch drei Objekte in Osnabrück und Hannover durchsucht. Festgenommen wurde bei der Aktion niemand, wie das niedersächsische Innenministerium mitteilte. Demnach wurden aber Datenträger und Unterlagen sichergestellt, aus denen sich Hinweise auf eine mögliche Hamas-Unterstützung ergeben könnten. Insgesamt wurden laut Bundesinnenministerium 90 Gebäude in Deutschland untersucht, darunter auch Objekte in Hamburg-Wilhelmsburg und Eißendorf, in Baden-Württemberg, Bayern, Berlin, Hessen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz und Schleswig-Holstein.

Verstoß gegen das Grundgesetz

Die in Nordrhein-Westfalen ansässigen Vereine "WWR Help" und "Ansaar International" stünden an der Spitze des Netzwerks, erklärte das Ministerium. Das Netzwerk stehe in Verdacht, die radikalislamische Palästinensergruppe Hamas "finanziell und propagandistisch" zu unterstützen. Die Gruppierung richte sich vermutlich gegen den Gedanken der Völkerverständigung gemäß dem Grundgesetz.

Unterm Deckmantel der humanitären Hilfe

Die beteiligten Organisationen seien nach aktuellem Ermittlungsstand dem "extremistischen Milieu zuzurechnen". Die Unterstützung für die Hamas läuft nach Überzeugung der Ermittler unter dem Deckmantel der humanitären Hilfe. Die Hamas herrscht im Gazastreifen und bekämpft den Staat Israel.

Weitere Informationen Mehr ausgereiste Islamisten kehren zurück Laut Verfassungsschutz kehrt eine steigende Zahl von Islamisten nach Niedersachsen zurück. Sie hatten das Land verlassen, um in Syrien und Irak zu kämpfen. (22.11.2018) mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 10.04.2019 | 09:00 Uhr