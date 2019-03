Stand: 26.03.2019 10:36 Uhr

Rathäuser in Göttingen und Rendsburg geräumt

In mehreren Städten in Deutschland sind heute Morgen die Rathäuser geräumt worden, nachdem fast gleichzeitig E-Mails mit Bombendrohungen eingingen. In Norddeutschland sind Rendsburg und Göttingen betroffen,in Göttingen gab es inzwischen eine Entwarnung. Auch in Augsburg, Kaiserslautern, Chemnitz und Neunkirchen wurden die Rathäuser evakuiert.

Spürhunde im Einsatz

In Göttingen teilte die Polizei heute um kurz nach 10 Uhr mit, es sei nichts Gefährliches gefunden worden. Zuvor hatte eine Sprecherin gesagt, das Gebäude werde mit Sprengstoffspürhunden abgesucht. Die Straßen um das Rathaus waren zwischenzeitlich gesperrt worden, der öffentliche Personennahverkehr wurde weitläufig umgeleitet. Die Polizei bat die Menschen, das Neue Rathaus und die nähere Umgebung zu meiden, solange die Gefahrenlage geprüft werde.

Das Rathaus der Stadt Rendsburg soll laut Polizei ebenfalls mithilfe von Sprengstoffsuchhunden untersucht werden. Einzelheiten über die Art der Bombendrohung wurden von der Polizei nicht genannt.

In den vergangenen Monaten viele Drohmails

In den vergangenen Monaten hatten mehrfach ähnliche Drohungen die Einsatzkräfte bundesweit in Atem gehalten. In Schleswig-Holstein war erst am Montag nach einer Bombendrohung der Bahnhof Pinneberg kurzzeitig gesperrt worden, eine Woche zuvor hatte es das Flensburger Rathaus getroffen. Bei keinem der Vorfälle waren später verdächtige Gegenstände gefunden worden.

Bei vielen der Drohungen gingen Bekennerschreiben mutmaßlicher Rechtsextremisten ein. In Berlin beispielsweise ermittelt die Staatsanwaltschaft inzwischen in mehr als 100 Fällen wegen Drohschreiben mutmaßlicher Neonazis an Politiker, Behörden oder Gerichte.

