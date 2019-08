Stand: 07.08.2019 10:52 Uhr

Probleme auf Bahnstrecken HH-Hannover und HH-Berlin

Die Bahnstrecke Berlin-Hamburg ist heute früh in beide Richtungen bei Boizenburg (Landkreis Ludwigslust-Parchim) zeitweise gesperrt worden. Dort war am frühen Morgen ein toter Mann in den Gleisen gefunden worden. Zunächst hieß es, die Sperrung dauere bis 11 Uhr - aber gegen 9 Uhr kam bereits die Meldung der Bundespolizei, dass die Strecke wieder frei sei. Es komme allerdings noch zu Verzögerungen.

Wie genau der Mann ums Leben kam, ist noch nicht vollständig geklärt. Der Tote lag laut Polizei an einer Stelle, die Anwohner gelegentlich zum illegalen Überqueren der Gleise nutzen.

Probleme auch auf Bahnstrecke Hamburg-Hannover

Nach einem Blitzeinschlag im Stellwerk von Bad Bevensen ist zurzeit auch die Bahnstrecke zwischen Hamburg und Hannover gestört. Techniker seien dabei, die Schäden zu beheben, sagte eine Bahnsprecherin in Hamburg. Die Züge würden über Rotenburg umgeleitet.

