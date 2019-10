Stand: 26.10.2019 06:00 Uhr

Pilzberatung: Ein Fehler kann tödlich sein von Sebastian Stoll, NDR.de

Diesmal scheint nichts Giftiges dabei zu sein - auf den ersten Blick jedenfalls. Dagmar Detloff-Scheff greift in den Korb, mehrfach, und legt die Pilze darin vor sich auf den Glastisch in ihrem Wintergarten. Jeden nimmt sie sich einzeln vor, hält ihn sich genau vor Augen, sowohl den Stiel als auch den Hut. Manche Exemplare schneidet sie in der Mitte durch, bei anderen entfernt sie nur ein paar offensichtlich schlechte Stellen. Am Ende der Prozedur wandern manche Pilze geputzt zurück in den Korb - und andere in einen zweiten, der am Rand des Tisches steht. "Die sind einfach zu alt. Die kann ich nicht freigeben", sagt Dagmar Detloff-Scheff. Ein Sammler hat ihr all diese Pilze vorbeigebracht . Mit einem Korb voller Maronen, Perlpilze und Parasol geht er eine Viertelstunde später nach Hause - und der Garantie, dass er all diese Pilze essen kann.

Was tun bei einer Pilzvergiftung? Visite - 15.10.2019 20:15 Uhr Autor/in: Volker Ide Fast jeder essbare Pilz hat einen giftigen Doppelgänger. Wie unterscheidet man beide voneinander? Und was ist beim Verdacht auf eine Pilzvergiftung zu tun?







5 bei 3 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Viel Verantwortung trotz Ehrenamt

Pilze auf dem Tisch hat Dagmar Detloff-Scheff, 55 Jahre, zurzeit öfter mal liegen: Sie arbeitet als sogenannte Pilzsachverständige. Menschen kommen in ihr schmales Ziegelhäuschen im schleswig-holsteinische Bark, haben einen Korb dabei und einen fragenden Gesichtsausdruck - und ihre Aufgabe ist es, Gewissheit herzustellen. Pilzsachverständiger, das ist in Deutschland ein Ehrenamt mit einer Menge Verantwortung: Denn wenn ein Sachverständiger einen Giftpilz nicht erkennen sollte, gibt es niemanden mehr, der seinen Irrtum korrigieren könnte. Dagmar Detloff-Scheff ist eigentlich Pädagogin.

Keine Schleierlinge und Trichterlinge

Wer Pilze gefunden hat und sich nicht sicher ist, kann sie anrufen: Dagmar Detloff-Scheff ist Mitglied in der Deutschen Gesellschaft für Mykologie (DGfM), wie fast alle Pilzsachverständigen in Deutschland. Man findet ihre Nummer auf der Experten-Übersichtskarte des Vereins. Etwa 500 Pilzsachverständige arbeiten für die DGfM in Deutschland, 48 davon in den norddeutschen Bundesländern, in denen weniger Pilze wachsen und entsprechend weniger gesammelt werden.

Besuch bekommt Dagmar Detloff-Scheff jetzt in der Saison alle paar Tage, die Menschen kommen nicht permanent, aber regelmäßig. "In Schleswig-Holstein gibt es auch weniger Wald", sagt sie. Sie nimmt kein Geld für die Beratung, andere Sachverständige freuen sich über eine kleine Spende - gerne auch in Naturalien.

Wo kann ich Pilze finden? Wer Erfolg beim Sammeln haben will, sollte sich nach Ansicht der Pilzberaterin Dagmar Detloff-Scheff den Wald dafür ganz genau aussuchen: "Alte und naturnahe Waldstandorte bieten die besten Chancen. Dort hat sich oft eine vielfältige Pilzflora entwickelt", sagt sie. Sind die Bäume zu jung oder dominiert eine einzelne Baumart, sinken die Chancen. "Monokulturen sind für die meisten Pilzarten nicht so gut. Besser, man sucht einen schönen Mischwald."



Auch auf den Boden sollte man im Blick haben. Er sollte nicht trocken sein, aber auch nicht zu feucht. "Wobei es durchaus auch Pilzarten gibt, die nasse Füße mögen", sagt Pilz-Expertin Detloff-Scheff. Sieht man viele Reifenspuren, sollte man besser woanders suchen, denn Fahrzeuge verdichten den Boden zu sehr für gutes Pilzwachstum. "Auch Brennnesseln oder Brombeersträucher sind Anzeichen für verdichteten Boden." Auf moosigem Boden dagegen könne man oft Pilze finden.



Auch sollte man darauf achten, wie viele Menschen in der Nähe spazieren gehen - und mit wem: "Zu viele Hunde sind nicht gut. Ihre Dünge-Einbringung ist extrem."

Dagmar Detloff-Scheff bestimmt nur Pilze, die sie absolut sicher kennt. Deswegen sortiert sie von vornherein solche aus, die zu den Gattungen der Schleierlinge oder Trichterlinge gehören - unter denen es essbare Pilze gibt, aber auch sehr giftige. "Andere Sachverständige trauen sich da ran. Mir sind die alle untereinander zu ähnlich." Zudem bestimmt sie nur Pilze, die sie im Ganzen zu sehen bekommt. Gerade die Stielbasis, also jener Teil des Pilzes, der unter der Erde wächst, entscheide manchmal darüber, ob es sich um einen Speise- oder einen Giftpilz handele.

Was passiert, wenn ein Sachverständiger sich irrt?

Wenn die Sachverständige sich sicher ist, gibt sie die Pilze frei. Sie trägt auf einem Bogen Art und Menge der bestimmten Pilze ein sowie Namen und Anschrift des Ratsuchenden, unterschreibt - und schickt den Beratenen mit den essbaren Pilzen nach Hause. Die giftigen und ungenießbaren entsorgt sie. Was aber bedeutet das eigentlich: "Pilze freigeben"? Was hat es zu sagen, wenn ein Mensch, der lediglich ordentliches Mitglied eines eingetragenen Vereins ist, Pilze sortiert und dann einen Bogen unterschreibt? Und was passiert, wenn ein Pilzsachverständiger sich irren sollte?

Wolfgang Prüfert aus dem Präsidium der DGfM findet diese Frage hypothetisch. In den vergangenen 15 Jahren habe es genau einen Fall gegeben, in dem ein Sammler nach einer Beratung über eine Pilzvergiftung klagte und den Verein in Regress nehmen wollte. "Aber der hatte nachweislich den Kofferraum voll mit weiteren Pilzen, die er gar nicht zur Beratung gebracht hatte." Grundsätzlich seien alle Pilzsachverständigen versichert. Und geprüft.

Wie eine Führerscheinprüfung

Man kann sich die Prüfung ein bisschen vorstellen wie die Führerscheinprüfung: Es gibt einen theoretischen Teil, in dem Merkmale von Pilzen abgefragt werden und einen praktischen, in welchem sie Pilze aus einem Korb bestimmen müssen. In dem Korb sind immer auch Giftpilze dabei - werden sie zum Verzehr freigegeben, ist der Prüfling quasi über eine rote Ampel gerast.

Tipps für Sammler Pilze sammeln - welche eignen sich? In den norddeutschen Wäldern wachsen zahlreiche schmackhafte Speisepilze. Welche Pilze am häufigsten vorkommen und was Sammler beachten sollten - ein Leitfaden. mehr

Zu wenige Pilzsachverständige in Deutschland

Es ist schwer, Pilzsachverständiger zu werden und es kostet mitunter Zeit, ein solcher zu sein. All das ehrenamtlich. Es verwundert nicht, dass es auf der Übersichtskarte der DGfM große weiße Flächen gibt. "In manchen Regionen in Deutschland wäre ein flächendeckendes Angebot an Pilzberatungsstellen wünschenswert", umschreibt ihr Sprecher Wolfgang Prüfert das Problem.

Dass es anders ginge, zeigt ein Blick ins Ausland: In Italien etwa ist Pilzberatung staatliche Aufgabe, auch in der Schweiz leisten sich zahlreiche Gemeinden einen hauptamtlichen Mitarbeiter. Und auch in der DDR arbeiteten staatliche Pilzberater.

Mecklenburg-Vorpommern hat einen Landespilzberater

Ein Überbleibsel dieser Tradition gibt es noch, Mecklenburg-Vorpommern leistet sich als einziges Bundesland die Stelle eines Landespilzberaters, angesiedelt ist sie beim Landesamt für Gesundheit und Soziales (LaGuS) in Rostock. Oliver Duty heißt der Mann, der sie derzeit ausfüllt, er bildet eigene ehrenamtliche Pilzsachverständige aus, fort und koordiniert ihre Arbeit. Es ist eine eigene Herangehensweise, abseits von den Wegen der DGfM.

Warum geht Mecklenburg-Vorpommern diesen Sonderweg? Und wie sind die Erfahrungen im Vergleich mit denen anderer Länder? Die Behörde will sich dazu nicht im Detail äußern. "Bewährt hat sich die zentrale Steuerung", schreibt Duty immerhin.

Es wird wärmer - auch im Wald

Die gibt es für Pilzsachverständige Dagmar Detloff-Scheff allerdings auch, wenn auch nicht über eine Behörde. Trotzdem ist sie verpflichtet, regelmäßig an Fortbildungen der DGfM teilzunehmen, sonst verliert sie deren Zulassung. Dass es notwendig ist, ihr Spektrum zu erweitern, merkt sie gerade ganz persönlich. "Die Pilzflora verändert sich. Wärmeliebende Arten wandern langsam nach Norden." Der Klimawandel, ist sie überzeugt, verändere auch ihre Arbeit.

Pilze im Vergleich: Giftig oder essbar?













Weitere Informationen Pilze richtig zubereiten Wie lagere ich Pilze am besten? Was gilt es bei der Zubereitung zu beachten? Dürfen Pilze wieder aufgewärmt werden? Praktische Küchen-Tipps für den Umgang mit Pilzen. mehr Rezepte mit Pilzen Ob gebraten, gegrillt oder in leckeren Soßen: Pilze lassen sich vielseitig zubereiten und geben vielen Gerichten den richtigen Pfiff. Rezeptideen zum Nachkochen. mehr Pilze im Garten züchten Wer keine Lust hat, Pilze im Wald zu suchen, kann sie auch einfach im Garten züchten. Mittlerweile gibt es Pilzkulturen in vielen Sorten. Tipps für eine erfolgreiche Ernte. mehr

Dieses Thema im Programm: Visite | 15.10.2019 | 20:15 Uhr