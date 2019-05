Stand: 23.05.2019 15:06 Uhr

Impfkonferenz: "Nicht alle Pünktchen bringen Glück"

Impfen oder nicht impfen - das ist vielerorts die Frage. Wobei die eigentliche Frage auf der 6. Nationalen Impfkonferenz am Donnerstag und Freitag in Hamburg naturgemäß eher lautet: Impfpflicht oder nicht? Wissenschaftler und Politiker aus dem Gesundheitswesen sehen sich in Zeiten von Globalisierung, Migration und zunehmender Impfskepsis vor neuen Herausforderungen. So treten Kinderkrankheiten wie Masern und Röteln, die in unseren Breiten als längst ausgemerzt galten, wieder auf - teilweise mit tödlichem Ausgang. Auf der von Hamburg und Schleswig-Holstein ausgerichteten Konferenz sollen sich wichtige Akteure des Impfwesens vernetzen und Lösungswege erarbeiten.

Experten diskutieren über neue Impfstrategien NDR//Aktuell - 23.05.2019 14:00 Uhr In Hamburg debattieren Mediziner und Politiker auf der Nationalen Impfkonferenz über neue Impfstrategien. Gesundheitssenatorin Prüfer-Storcks sprach sich für eine Impfpflicht aus.







5 bei 2 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Höhere Impfquote durch Information und mehr Anlaufstellen

Aufklären und Impfungen niedrigschwellig auch außerhalb von Arztpraxen anbieten, darin sieht Hamburgs Gesundheitssenatorin Cornelia Prüfer-Storcks (SPD) einen Lösungsweg. Sie ist für die von Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) geplante Impfpflicht: "Da wir immer noch keine Immunisierung von 95 Prozent der Bevölkerung geschafft haben, ist es deshalb richtig, dass der Bundesgesetzgeber eine Impfpflicht gegen Masern bundeseinheitlich regeln will." Wichtig sei, dass die Impfpflicht beide von der Ständigen Impfkommission empfohlenen Masernimpfungen fordert - oder einen Nachweis, dass die Krankheit bereits durchlitten wurde und der Betroffene dadurch schon immun ist.

Impfpflicht für Kita- und Schulbesuch

Geplant ist, dass Kinder nur dann Kitas und Schulen besuchen dürfen, wenn sie ausreichend gegen Masern geimpft sind. Außerdem solle es eine Impfpflicht für Kita-Erzieher, Lehrer und medizinisches Personal geben. Die Nordländer seien sich einig, dass für Kitas und Schulen eine Impfpflicht gegen Masern gelten solle, sagte Schleswig-Holsteins Gesundheitsminister Heiner Garg (FDP) im Interview mit NDR//Aktuell.

Die Weltgesundheitsorganisation habe die Vermeidung oder Verzögerung von Impfungen zu einer der größten globalen Gesundheitsbedrohungen erklärt. Garg sagte: "Mit einer einfachen Impfung schützt man sich selbst und andere - gerade auch Menschen, die sich nicht impfen lassen können wie beispielsweise Säuglinge, für die eine Maserninfektion tödlich sein kann." Dabei könnten Beispiele anderer Staaten mit Impfpflicht als Orientierung dienen.

Videos 03:00 Hamburg Journal Prüfer-Storcks zur Impfpflicht gegen Masern Hamburg Journal Ab März 2020 soll die Masern-Impfpflicht für Kita- und Schulkinder sowie bestimmte Berufsgruppen gelten. Hamburgs Gesundheitssenatorin Prüfer-Storcks hält dies für eine notwendige Maßnahme. Video (03:00 min)

Impfpflicht: Experten von Robert-Koch-Institut skeptisch

Doch Frankreich und Italien hätten trotz Impfpflicht niedrigere Masern-Impfquoten als Deutschland, äußerte Ole Wichmann, Chef der Impfprävention beim Robert-Koch-Institut, seine Skepsis gegenüber einer Masern-Impfpflicht. Mit seiner Impfquote stehe Deutschland im internationalen Vergleich gar nicht so schlecht da. Nach Angaben der Hamburger Gesundheitsbehörde waren 2017 deutschlandweit 97 Prozent aller Schulanfänger gegen Masern geimpft. Die zweite Impfung hatten 93 Prozent der Kinder. Der Leiter der Ständigen Impfkommission beim Robert-Koch-Institut, Thomas Mertens, forderte eine wissenschaftliche Begleitung der Impfpflicht: "Alle Institutionen müssen sehen, welche positiven und unter Umständen negativen Auswirkungen die Impfpflicht haben wird."

Impfauffrischung wird oft vergessen

Das größte Problem sind offenbar die jüngeren Erwachsenen: Bei ihnen ist die Impfquote am niedrigsten, mutmaßlich auch, weil eine Impfauffrischung schlicht vergessen wird. Für sie soll es keine Impfpflicht geben, doch die Impfung leichter werden, beispielsweise beim Betriebsarzt in großen Unternehmen. Auch sollen Patienten von ihren Ärzten aktiv auf ihren Impfstatus angesprochen werden. Und die Kampagne zur Masernimpfung "Nicht alle Pünktchen bringen Glück" soll in Neuauflage zur Aufklärung der Bevölkerung beitragen.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 23.05.2019 | 12:00 Uhr