Pfingstverkehr: Viele Staus auf den Autobahnen

Zu Beginn des Pfingstwochenendes ist es erwartungsgemäß zu vielen Behinderungen auf den Straßen gekommen. Am Freitagnachmittag summierten sich die Staus auf den Autobahnen im Norden auf mehr als 160 Kilometer. Vor allem betroffen war der Großraum Hamburg mit langen Blechlawinen auf der A1 und der A7. In der Stadt selbst kam es zu weiteren Verzögerungen, weil rund 1.700 Anhänger der "Fridays for Future"-Bewegung mit einer Fahrraddemo den Verkehr behinderten, wie NDR 90,3 berichtete. Auch bei Bremen, Osnabrück und Lüneburg bildeten sich auf den Autobahnen lange Staus.

Pfingsten: Es wird eng auf den Straßen Nordmagazin - 06.06.2019 19:30 Uhr Schon jetzt, ohne Feiertage, staut es sich täglich hinter Rostock Richtung Osten, weil die sogenannte Bäderstraße gesperrt ist. Über Pfingsten sind Geduld und Zeit gefragt.







Auch am Sonnabend werden Staus erwartet

Auch am Sonnabend könnte es nach Ansicht des ADAC noch staureich werden. Für Pfingstsonntag rechnen die Auto-Experten dagegen mit überwiegend freier Fahrt. Staus könnte es dann wieder am Pfingstmontag und Dienstag wegen des Heimreiseverkehrs geben. Da ab Dienstag die ICE-Strecke zwischen Göttingen und Hannover saniert wird und es zu Verzögerungen im Zugverkehr kommt, könnten zudem weitere Reisende auf das Auto ausweichen.

Staus bei Hamburg, Hannover, Bremen und Rostock

Großes Staupotential in Norddeutschland hat unter anderem der gesamte Großraum Hamburg, vor allem auf der A1 sowie der A7 in beiden Fahrtrichtungen. Betroffen sein könnten nach Ansicht des ADAC auch die A2 vom Ruhrgebiet über Hannover nach Berlin und das A7-Teilstück zwischen Göttingen und Hannover. Auch bei Bremen und Rostock sollten Autofahrer Wartezeiten einplanen.

Insgesamt kommt der Norden aber noch gut weg: Da in Bayern und Baden-Württemberg zweiwöchige Pfingstferien beginnen, werden die meisten Staus dort erwartet.

Das Wetter wird wechselhaft

Wechselhaftes Wetter zu Pfingsten NDR//Aktuell - 07.06.2019 14:00 Uhr Regen und Sonne - wer das lange Wochenende für einen Ausflug nutzen will, sollte sich auch regenfeste Kleidung mitnehmen. Der Pfingstsonntag verspricht schön zu werden.







Wer in den kommenden Tagen etwas im Freien unternehmen will, sollte vorsorglich den Regenschirm einpacken - die Meteorologen erwarten wechselhaftes Wetter. Nach einem sonnigen Start in den heutigen Tag werden ab dem Abend im südlichen Emsland Schauer und Gewitter mit Starkregen und kleinem Hagel erwartet. Außerdem kann es dort zu schweren Sturmböen kommen. Sonst ist es aber noch durchgehend freundlich bei Temperaturen von 18 bis 27 Grad.

Am Sonnabendvormittag sind bei kühleren Temperaturen und wechselnder Bewölkung im Osten einzelne Schauer oder Gewitter möglich, später im Emsland und am Jadebusen. Abgesehen davon ist das Wetter freundlich. Am Pfingstsonntag und -montag wird es den Vorhersagen der MeteoGroup zufolge meist sonnig bei bis zu 27 Grad, mit Regen und Gewitter muss aber gerechnet werden.

