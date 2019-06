Stand: 06.06.2019 14:30 Uhr

Pfingstverkehr: Die Autobahnen werden voll

Autofahrer müssen am Pfingstwochenende in Norddeutschland voraussichtlich starke Nerven haben. Besonders der Freitagnachmittag und der Sonnabend könnten nach Ansicht des ADAC staureich werden. Für Pfingstsonntag rechnen die Auto-Experten dagegen mit überwiegend freier Fahrt. Staus könnte es dann wieder am Pfingstmontag und Dienstag wegen des Heimreiseverkehrs geben. Wie es aktuell auf den Straßen im Norden aussieht, erfahren Sie im NDR Verkehrsservice.

Staus bei Hamburg, Hannover, Bremen und Rostock

Großes Staupotential in Norddeutschland hat unter anderem der gesamte Großraum Hamburg, vor allem auf der A1 sowie der A7 in beiden Fahrtrichtungen. Betroffen sein könnten nach Ansicht des ADAC auch die A2 vom Ruhrgebiet über Hannover nach Berlin und das A7-Teilstück zwischen Göttingen und Hannover. Auch bei Bremen und Rostock sollten Autofahrer Wartezeiten einplanen. Insgesamt kommt der Norden aber noch gut weg: Da in Bayern und Baden-Württemberg zweiwöchige Pfingstferien beginnen, werden die meisten Staus dort erwartet.

Die Wetteraussichten NDR//Aktuell - 06.06.2019 14:00 Uhr Über das Pfingstwochenende erwartet uns oft Sonne - aber immer wieder bricht auch Regen durch.







Das Wetter wird wechselhaft

Wer in den kommenden Tagen etwas im Freien unternehmen will, sollte vorsorglich den Regenschirm einpacken - die Meteorologen erwarten wechselhaftes Wetter. Nach einem sonnigen Start in den Freitag werden ab dem Abend in der Grafschaft Bentheim erste Schauer oder Gewitter erwartet. Sonst ist es aber noch durchgehend freundlich bei Temperaturen von 18 bis 28 Grad.

Am Sonnabend sind bei kühleren Temperaturen und wechselnder Bewölkung erst im Osten, später weiter westlich einzelne Schauer oder Gewitter möglich. Am Pfingstsonntag und -montag wird es den Vorhersagen der MeteoGroup zufolge meist sonnig bei bis zu 26 Grad, mit Regen und Gewitter muss aber gerechnet werden.

