Reisewelle: Auch heute stockender Verkehr

Nach den langen Staus am Freitag auf norddeutschen Autobahnen geht es heute im Pfingst-Reiseverkehr besser voran. Vereinzelt gibt es dennoch Behinderungen. Am frühen Nachmittag gab es etwa auf der A7 in Hamburg in Richtung Norden zwischen Hausbruch und Stellingen acht Kilometer stockenden Verkehr, auf neun Kilometer Länge stockte es auf der A1 zwischen Bramsche und Neuenkirchen/Vörden.

Am Freitag viele Staus - vor allem um Hamburg

Am Freitag war vor allem der Großraum Hamburg von Staus betroffen - mit langen Blechlawinen auf der A1 und der A7. Allein auf der A7 zwischen Dreieck Hamburg-Südwest und Schnelsen stockte der Verkehr auf 25 Kilometern Länge. Auf der A1 zwischen dem Maschener Kreuz und Stapelfeld waren es 24 Kilometer. Auch bei Bremen, Osnabrück und Lüneburg bildeten sich auf den Autobahnen lange Staus.

Entspannte Fahrt am Pfingstsonntag?

Für Pfingstsonntag rechnet der ADAC mit überwiegend freier Fahrt. Staus könnte es dann wieder am Pfingstmontag und Dienstag wegen des Heimreise-Verkehrs geben. Da ab Dienstag die ICE-Strecke zwischen Göttingen und Hannover saniert wird und es zu Verzögerungen im Zugverkehr kommt, könnten zudem weitere Reisende auf das Auto ausweichen.

Staus bei Hamburg, Hannover, Bremen und Rostock

Großes Staupotenzial in Norddeutschland hat über Pfingsten der gesamte Großraum Hamburg, vor allem auf der A1 sowie der A7 in beiden Fahrtrichtungen. Betroffen sein könnten nach Ansicht des ADAC auch die A2 vom Ruhrgebiet über Hannover nach Berlin und das A7-Teilstück zwischen Göttingen und Hannover. Auch bei Bremen und Rostock sollten Autofahrer Wartezeiten einplanen.

Auf der Autobahn 23 Richtung Hamburg müssen sich Autofahrer ebenfalls auf Behinderungen einstellen. Bis zum Herbst sollen nahe dem Dreieck Nordwest neue Lärmschutzwände gebaut werden.

Das Wetter wird wechselhaft

Wer in den kommenden Tagen etwas im Freien unternehmen will, sollte vorsorglich den Regenschirm einpacken - die Meteorologen erwarten wechselhaftes Wetter. Bis zum Abend wechseln sich heute bewölkte und sonnige Abschnitte ab, insbesondere zur Nordsee hin und im nordwestlichen Niedersachsen und Schleswig-Holstein sind Schauer möglich. Dazu ist es windig. Am Pfingstsonntag und -montag wird es den Vorhersagen der MeteoGroup zufolge meist sonnig bei bis zu 27 Grad, mit Regen und Gewitter müsse aber gerechnet werden.

