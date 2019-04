Stand: 22.04.2019 12:40 Uhr

Oster-Urlaub endet: Stau auf den Autobahnen

Ostermontag ist für viele Oster-Urlauber der Rückreisetag, zumal in vielen Bundesländern die Ferien enden. Entsprechend voll ist es auf den Straßen im Norden. Am frühen Mittag stockte der Verkehr bereits auf den Autobahnen. Vor allem auf der A7 gab es auf mehreren Abschnitten Staus. So mussten sich Reisende Richtung Hannover zwischen Westenholz und Schwarmstedt auf elf Kilometer Stau einstellen. Zwischen Schneverdingen und Dorfmark gab es einen Unfall, der zu zwölf Kilometern Stau führte. Auch in der Gegenrichtung passierte ein Unfall: zehn Kilometer Stau zwischen Dreieck Hannover-Nord und Schwarmstedt am Mittag. Auf der A1 war ebenfalls viel Verkehr, so beispielsweise auf der Strecke von Fehmarn Richtung Lübeck und im weiteren Verlauf zwischen Hamburg-Öjendorf und Stillhorn.

Aktuelle Informationen zur Lage auf den Straßen im Norden gibt es rund um die Uhr im NDR Verkehrsstudio.

Videos 03:12 NDR//Aktuell Volle Straßen und volle Strände an Ostern NDR//Aktuell Der Donnerstag vor dem Osterwochenende ist laut Experten der staureichste Tag des Jahres, besonders auf der A1 und A7. Und auch an den Stränden wird es voll. Video (03:12 min)

Bei Rückreisewelle ist Hamburg eines der Nadelöhre

Auch Hamburg ist heute wieder einer der Stauschwerpunkte. Bei dem anhaltend guten Wetter kommen später am Tag zusätzlich die Tagesausflügler von der Küste zurück. Die A1 zwischen Billstedt und Öjendorf ist um zwei Spuren verengt. Auch auf der A7 rund um den Elbtunnel sollten Autofahrer laut Prognose des ADAC viel Geduld mitbringen.

Fähre soll Rügenbrücke entlasten

In Mecklenburg-Vorpommern sind vor allem die Strecken zu den Küsten und an die Müritz Stauschwerpunkte. Besonders an den Baustellen der Autobahnen 19, 20 und 24 sei mit stockendem Verkehr und Staus zu rechnen, wie etwa an der Petersdorfer Brücke bei Waren und an der Behelfsbrücke bei Tribsees, sagte ein ADAC-Sprecher.

Auf der Bundesstraße 105 Richtung Stralsund gibt es eine Vollsperrung ab Ribnitz-Damgarten. Diese sollten Autofahrer am besten weiträumig umfahren. Urlauber auf dem Weg von der Insel Rügen können die Fähre zwischen Stahlbrode und Glewitz nutzen. Diese verkehrt täglich ab 6.30 Uhr im Takt von 20 bis 30 Minuten. Sie soll den Verkehr auf der Rügenbrücke zwischen Stralsund und der Insel entlasten.

Entlastung für A7: Bundeswehr gibt Straße frei

Videos 01:34 NDR//Aktuell Das Osterwetter: Sonnig, trocken, warm NDR//Aktuell Am Osterwochenende können sich die Norddeutschen auf trockenes und sonniges Wetter freuen. Die Temperaturen steigen an manchen Orten auf bis zu 23 Grad. Es besteht Sonnenbrandgefahr. Video (01:34 min)

Um die A7 rund um Soltau zu entlasten, gibt die Bundeswehr die Platzrandstraße zwischen Ostenholz und Dorfmark für den Osterreiseverkehr erneut als Umleitungsstrecke frei. Autofahrer dürfen die Straße bis Ostermontag nutzen. Anschließend bleibt sie wieder dem Militärverkehr vorbehalten.

Größere Staus gab es vor allem am Gründonnerstag

Nachdem es am Gründonnerstag rund 100 Kilometer Stau auf norddeutschen Autobahnen gegeben hatte, beruhigte sich die Lage am Karfreitag etwas. Und auch am Karsamstag blieben größere Blechlawinen aus - lediglich auf der A7 gab es zwischen Hannover und Soltau nach Unfällen mehrere Staus. Ähnlich dann das Bild am Ostersonntag: Stockender Verkehr bremste Autofahrer auf der A1 rund um Lübeck sowie auf der A7 zwischen Westenholz und Schwarmstedt aus. Zwischen Oyten und Posthausen musste die A1 nach einem Unfall gesperrt werden - mehrere Kilometer Stau waren die Folge. Am späten Nachmittag wurde die A1 bei Rade ebenfalls wegen eines Unfalls Richtung Hamburg gesperrt. Ein Falschfahrer verursachte auf der A27 bei Cuxhaven einen Unfall mit vier Schwerverletzten.

Weitere Informationen Verkehrsmeldungen für Norddeutschland Staus, Baustellen und Gefahren-Hinweise: aktuelle Meldungen zum Verkehr für Hamburg, Niedersachsen, Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern. mehr Sonnenschein beschert MV viele Oster-Urlauber Sonne satt statt weißer Ostern wie 2018: Der Tourismusverband MV zeigt sich mit dem Oster-Geschäft hoch zufrieden. "Mit diesem Wetter ist das Osterwochenende ein Selbstläufer", so ein Kurdirektor. mehr

Tipps für den Stau Rettungsgasse richtig bilden Damit Rettungskräfte schnell am Unfallort eintreffen können, müssen Autofahrer eine Rettungsgasse bilden. Markt gibt Tipps für den Notfall auf der Autobahn. mehr Entspannt ans Ziel: Die "Anti-Stau-Therapie" Zu Beginn der Schulferien kommt es wieder auf vielen Autobahnen zu Staus. Wie können Reisende Engpässe vermeiden und was sollten sie tun, wenn sie im Stau festsitzen? mehr Spannende Fakten über das Phänomen Stau Wie entstehen Staus? Nehmen die Staus zu und wie verhalten sich Verkehrsteilnehmer richtig, wenn nichts mehr voran geht? Fragen und Antworten zum Stillstand auf Deutschlands Straßen. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR Info | Aktuell | 18.04.2019 | 17:00 Uhr